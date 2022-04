Această creștere vine in condițiile în care numărul ucrainenilor care vin la noi a scăzut în ultima săptămână, iar unii dintre ei s-au și întors acasă.

Pe Viktoria și fiica ei de un an și jumătate, Miroslava, le-am găsit cântând și jucându-se în centrul pentru refugiați din Cluj-Napoca.

Ce spun unii refugiați din Ucraina veniți în România

Viktoria: „Apartamentul nostru se afla exact lângă mare, dar noi nu am avut planuri să părăsim țara, dar în timpul de două-trei zile am început să auzim împușcături, alarme și nu prea departe de regiunea industrială unde locuim am auzit explozii și de aia într-un final am decis să părăsim țara pentru siguranța copiilor mei.“

Viktoria a plecat și împreună cu băiatul de 13 ani. Soțul, polițist de meserie, este încă în țara natală și luptă alături de armata ucraineană.

Viktoria: „Vorbim cu rudele de acolo în fiecare zi, dimineață, seară. Nu putem să spunem nimic despre planurile noastre, trăim acum doar pentru ziua de azi.“

Într-un centru de tranzit din București sunt cazați acum 240 de refugiați. Lilia este unul dintre ei. A fugit din Nikolaev împreună cu fiica ei de 13 ani. Soțul ei a rămas în Ucraina să lupte.

Lilia: „Foarte mari cozi erau la vămi, inclusiv trenurile erau pline, mașinile pline cu oameni. Acum avem un ritual și în fiecare zi vorbim dimineața și seara cu rudele.“

La fel de agitat a fost drumul și pentru Iryna, care a venit împreună cu fiul și mama ei, din apropiere de Odeasa.

Iryna: „Am văzut toată agitația din oraș. Am lăsat totul, am luat doar strictul necesar și am fugit la graniță - am reușit să trecem cu ajutorul voluntarilor. Noi voiam să ne întoarcem, dar am aflat că și orașul nostru a fost bombardat.“

Câți refugiați ucraineni au venit în România în ultimele două luni

În ultima zi, a fost înregistrată o creștere a celor care au intrat la în România din Ucraina; aproape 4.500 persoane, majoritatea mame și copii, și-au găsit adăpost la noi.

Mihaela Ungureanu, director DGASPC Sector 3: „Zi și noapte primim în jur de 30-40 de persoane. Sigur, în același timp pleacă un alt număr de șapte-10-20 de persoane. În ultimele două luni a fost un flux de peste 3.000 de persoane, iar aproximativ 35 la sută dintre cei prezenți în acest moment vor rămâne.“

Cei mai mulți refugiați au intrat pe la granițele cu Ucraina - la Siret, Isaccea și Sighet. Dar și pe la granița cu Moldova continuă să sosească cetățeni ucraineni.