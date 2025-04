Nu mai vin fonduri din PNRR pentru toate proiectele de spitale. Din 24 ar putea fi finanțate doar 13

Alte şase vor fi construite din împrumutul pe care ţara noastră o să îl contracteze de la Banca Europeană de Investiţii.

„Iniţial, când am pornit Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, am pornit la drum cu 24, după care la prima renegociere au rămas 19, iar acum discuţiile cu Comisia Europeană au fost ca toate acele spitale care au contractele de achiziţie publică încheiate şi munca în şantier începută să poată continua finanţarea din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Această negociere este în momentul de faţă în lucru cu reprezentanţii Comisiei, urmează să fie definitivată în cursul acestei luni. Îngrijorarea pe care o are Comisia este că aceste proiecte de infrastructură spitalicească, care sunt complexe şi cu un nivel ridicat de risc de implementare, nu vor fi finalizate până pe 31 august 2026", a explicat Marcel Boloş.

Potrivit acestuia, urmează să fie identificate soluţii pentru ca aceste spitale să fie finalizate, fie prin transferul în Politica de coeziune, respectiv în Programul de sănătate, fie în împrumutul BEI, care este în procedură de contractare.

"Niciunul dintre aceste spitale nu va rămâne în voia sorţii, înţelegând importanţa pe care o au. 13 sunt în discuţie cu Comisia Europeană pentru ca să fie păstrate la finanţare din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Diferenţa de şase, până la 19, cât ne-am angajat, analizăm posibilitatea de a fi transferate în Programul de sănătate sau în împrumutul BEI. Deci, în momentul de faţă, analizele şi discuţiile pe care le avem sunt ca proiectele să aibă identificate surse de finanţare şi să nu afectăm infrastructura de sănătate. (...) Aceste proiecte nu sunt proiecte care se fac de pe o zi pe alta. A construi un spital înseamnă ani de muncă, de pregătire a proiectului şi de implementare (...) şi cred că nimeni nu se aştepta ca un spital construit de la fundaţie să fie gata într-un an de zile", a afirmat ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene.

Marcel Boloş a fost invitat, marţi, la Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor, pentru a prezenta stadiul negocierilor şi al propunerilor de modificare a PNRR.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: