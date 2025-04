Violențe după un meci de fotbal, în Cluj-Napoca. Un adolescent a fost lovit cu o bâtă și a ajuns la spital

Mai mulți suporteri ar fi atacat grupul în care se afla adolescentul. Părinții victimei au depus plângere la poliție.

După fluierul final al partidei de foltbal, băiatul a pornit spre casă împreună cu alți adolescenți, toți susținători ai uneia dintre echipe. Lângă stadion, s-au întâlnit cu un grup de suporteri ai echipei adverse, și în scurtă vreme a început scandalul.

Victimă: „S-au oprit în fața noastră. Unii erau mascați, ceilalții s-au mascat fix atunci și au zis, dați fularele, dați fularele. Am văzut că unii aveau bâte în mână și am simțit o lovitură tare de la spate. Am început să simt ceva rece la spate, am pus mâna și am văzut că sunt plin de sânge”.

Tatăl băiatului a fost anunțat de prietenii fiului său și a venit de urgență să vadă ce s-a întâmplat cu el.

Tatăl victimei: „Era plin de poliție, jandarmi, poliție, lume. M-am panicat, că orice om, orice părinte. Am simțit că, cade cerul peste mine în momentul acela”.

Tânărul a fost preluat cu ambulanța și transportat la spital pentru mai multe investigații. După îngrijiri, nu a rămas internat.

Daniela Drăghici, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii: „Copilul avea un traumatism cranian minor și o plagă. Plaga a fost suturată și este la domiciliu.”

Potrivit oamenilor legii, și alți adolescenți ar fi fost loviți aseară, după terminarea meciului, când mergeau spre casă.

Patricia, IPJ Cluj: „Trei minori, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, ar fi fost agresați fizic de mai multe persoane.”

Atacatorii încă nu au fost identificați. A fost deschis în acest caz un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: