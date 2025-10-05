Rețeaua de apă dintr-o comună din Slobozia, trasă pe lângă terenurile primarului. Un proiect de milioane de euro, în pericol

Patru milioane de euro ar fi trebuit să intre sub formă de canalizare și apă curentă în trei comune și în municipiul Slobozia.

Proiectul care duce utilitățile la terenurile primarului și ale prietenilor săi afaceriști este avansat. Alt proiect, care ar trebui să racordeze familiile sărace la utilități, și deci la secolul XXI, este întârziat și riscă să piardă finanțarea.

Problema nu e că au dus utilitățile lângă terenuri agricole, ci că au ignorat nevoile oamenilor din oraș lipsiți de utilități.

Alexandru Potor, primarul municipiului Slobozia: „A ajuns și este în plan”.

În februarie 2022, administratorul public al județului de atunci, Alexandru Potor, înființează firma Quasar SRL împreună cu mai mulți cunoscuți: un cetățean turc și soția sa, fiul unui executor judecat pentru conflict de interese, dar cu contracte cu URBAN SA, și un investitor imobiliar care cedează ulterior acțiunile fiului său. În august 2022, firma lui Potor cumpără 10.000 mp, conform cadastrului. La URBAN, societatea care redactat proiectul prin PNRR fusese numit în funcție cu un an înainte cel mai bun prietenul al administratorului de județ de la acea vreme.

Reporter: „Aveți o relație de prietenie cu dl Stoicescu?”.

Alexandru Potor, primarul municipiului Slobozia: Mă cunosc cu majoritatea celor din oraș. Nu avem o relație de afinitate”.

Adrian Stoicescu, director al URBAN SA: „Mi-a botezat copilul”.

Stoicescu fusese patronul unei firme de stații de încărcat mașini electrice în București. Se întoarce la Slobozia și se apucă de administrat societatea de apă și canalizare.

În 2022 au loc primele discuții despre extinderea rețelelor de apă și canalizare în oraș prin Programul Național de Redresare și Reziliență, chiar în perioada în care Potor și asociații decid să cumpere terenurile din nordul orașului. Valoarea proiectului: peste 2 milioane de euro.

Deputatul Tinta, cumătrul președintelui Consiliului Județean Marian Pavel, e cooptat mai târziu, în 2023, când proiectul e acceptat pentru Finanțare de Ministerul Mediului și deja e clar că rețele de apă și canalizare vor trece și pe lângă terenurile lor sporind randamentul investiției.

Reporter: „Știați că pe acolo vor trece utilitățile prin PNRR?”.

Ștefan Tinta, deputat în Parlamentul României: „Nu”.

Alexandru Potor, primarul municipiului Slobozia: „Nu a depins de cineva care a cumpărat, cred că a depins de cei care conduc URBAN SA”.

Reporter: Cine a decis traseul?

Alexandru Potor, primarul municipiului Slobozia: „Sincer să fiu, nu știu”.

Adrian Stoicescu, director al URBAN SA: „Din 2020 președintele CJ era Marian Pavel, iar administrorul public, Potor Alexandru, orice discuție pe orice proiect se știa”.

Interesant e că în 2022, anul achiziției terenului, Potor este împrumutat de sora directorului URBAN profesoară în Slobozia, cu 50.000 de euro, deși el avea depozite importante plus 78.000 de lei obținuți la botez. Și URBAN și-a cumpărat și el o bucată de teren prin intermediul acestui împrumut. Anul trecut Alexandru Potor a candidat la Primărie și a câștigat. Azi conduce orașul și e încă dator la sora șefului de la URBAN SA.

Reporter: „Sora dlui Stoicescu v-a împrumutat cu bani?”

Alexandru Potor, primarul municipiului Slobozia: „Da. Aveam nevoie de bani”.

Reporter: „Aveți vreo bucățică în terenul ăsta?”.

Adrian Stoicescu, director al URBAN SA: „Nu”.

Stoicescu recunoaște că proiectul a fost redactat pe parcursul anului 2022 și depus pentru finanțare la Ministerul Mediului în februarie 2023. Primește răspuns pozitiv un an mai târziu și este semnat în septembrie 2024.

Adrian Stoicescu, director al URBAN SA: „Solicitarea este făcută de primărie. Toate solicitările de extinderi. Eu am făcut 14 extinderi, canalizare și apă. Sunt soluții discutate, solicitate de beneficiar”.

Dragoș Soare, fostul primar: „Nu am fost niciodată la discuții acolo. E posibil ca cineva din primărie să fi fost la discuții. Nu exista așa ceva. Mai mult mi-au trimis o solicitare unde scriau zona nord fără să fie specificate străzile”.

Trei străzi de pământ din Nord vor avea canalizare și apă în vreme ce alte trei străzi din oraș încă le așteaptă, conform unui răspuns la Primăriei.

Primarul Potor susține că încă din 2022 se discuta despre Planul Urbanistic General pentru extinderea orașului și era firesc să ducă utilitățile acolo, dar planul nu a fost aprobat.

El afirmă că informațiile despre rețeaua finanțată prin PNRR au devenit publice abia în 2023, după ce el și apropiații săi cumpăraseră deja parcelele scoase la vânzare. Canalizarea va înconjura terenuri agricole a căror valoare va crește considerabil. Deși lucrările au început acum trei luni, execuția este raportată la 60% și, la prima vedere, par realizate în grabă.

Pe străzile aflate în apropierea terenurilor firmei QUASAR se lucrează susținut. Tatăl unuia dintre acționari, latifundiar în zonă, construiește deja case.

Corespondent Știrile PRO TV: „Primarul și apropiații lui cumpără acest teren cu 7 euro pe mp. După introducerea utilităților, prețul va crește chiar și de 10 ori”.

Cum stă situația în alte comune

Al doilea proiect care ar fi trebuit să aducă bunăstare oamenilor din Ialomița e blocat, spune șeful URBAN după renegocierea PNRR. Constructor e o firmă apropiată de a șefului județului Marian Pavel.

Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița: „Suntem prieteni de 25 de ani, înseamnă că au participat la licitații. Ce am observat e că odată cu el au crescut și altfel firme”.

Alte firme din consorțiu familiei Titi, pentru că și asociatul său care și-a înființat o altă firmă, dar și fiul lui Titi, derulează contracte cu comune din județul păstorit de el.

În ultimii șapte ani TRANSEURO a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 100 de ori, iar cele mai mari câștiguri s-au înregistrat în ultimii trei ani.

2,6 milioane de euro câștiga doar contractul privind branșarea la utilități a 1.053 de familii din trei comune și Slobozia. Doar câteva case din Adâncata au fost conectate deși proiectul ar trebui închis anul viitor.

Ionel Barbu, primarul comunei Adâncata: „Ei fac decât branșamentele la oamenii săraci”.

La Ciulnița n-au ajuns încă echipele, iar gradul de implementare raportat către Ministerul Mediului este de doar 15%. Și aici există riscul pierderii finanțării, iar prima transa decontata de un milion de lei ar putea fi restitutita, daca proiectul nu este dus la bun sfârșit.

Ionuț Belu, primarul comunei Ciulnița: „Având în vedere că există un contact, dă-le oamenilor să lucreze”.

Adrian Stoicescu, director al URBAN SA: „Am înțeles că din cele 14 proiecte s-ar putea să fie finanțate din altceva în momentul când ei consideră că e oportună și chiar pentru Ialomița. Cele 4 localități Adâncata, Ograda, Slobozia și Ciulnița care încă au. Canalizare în fața Curții, dar totuși nu sunt branșați a reprezentat chiar și un posibil focar sanitar dacă nu se realizează”.

Familia Titi a crescut în ultimii ani mai multe afaceri. Fiul a înființat și el o companie cu care a câștigat două licitații în valoare de 7 milioane și jumătate de euro. Nici Petru Titi nu s-a lăsat mai prejos și i-a angajat fratele la una dintre firme ca șef de depozit.

Marian Pavel: „A fost angajat la Vlase și acum e la el la depozit”.

Asociatul lui are la rândul său o firmă cu care a câștigat licitațiile din județ legate de eficientizarea energetică în valoare de peste 12 milioane de euro. Unul dintre ele presupune construirea unor locuințe independente energetic, tot cu fonduri din PNRR cu termen de finalizare jumătatea anului viitor. Acolo se vor muta familii de tineri care vor primi aceste locuințe în chirie.

Reporter: Cum vă explicați această explozie a cifrei de afaceri?

Marian Pavel: „Este foarte serios și a fost controlat de n ori”.

Presa locală a scris și că pe un drum asfaltat de firma prietenului șefului de județ creștea ștevie. Iar o altă publicație amintea despre DJ201 prost executat pe când TRANSEURO era subcontractor la Drumuri și Poduri, societate intrată în insolvență după ce Consiliul Județean a executat-o pentru o datorie 7 milioane de lei, speța investigată acum de DNA cu suspiciunea că acel împrumut sub conducerea lui Pavel a fost acordat ilegal, conform și unui raport al Curții de Conturi.

Procurorii cercetează și cum s-a făcut Drumul Județean 201 unde a lucrat ca subcontractor firma TRANSEURO după o plângere depusă de fostul director care acuza că a încasat sume pe lucrări neexecutate.

Într-un răspuns comun, patronii celor trei societăți susțin că afacerile firmei au crescut datorită seriozității, contextului favorabil din construcții și noii strategii de ofertare, nu relațiilor politice. Ei precizează că, din contractele de 1,28 miliarde lei în județul Ialomița, companiile lor au câștigat la Consiliul Județean doar o lucrare, restul de 54 fiind în comune conduse de Marian Pavel.

Referitor la fiul său, care participă la licitații de milioane de euro deși are doar patru angajați, Titi afirmă că implicarea acestuia în derularea contractelor este doar simbolică. Cei trei asociați își încheie poziția subliniind că lucrările lor au fost verificate de mai multe instituții și că nu știu să existe un dosar DNA privind activitatea lor ca subcontractori la Drumuri și Poduri.

Investiția făcută în cele trei comune și municipiu de TRANSEURO e posibil să rămână fără finanțare, având în vedere gradul mic de implementare.

