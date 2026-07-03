Anchetatorii vorbesc despre o rețea care le transmitea elevilor din săli subiectele rezolvate. Din această grupare ar fi făcut parte și profesori, conform surselor din anchetă.

Procurorii au explicat că rețeaua ar fi acționat în ultimii trei ani. Candidații erau asigurați că vor avea note mari în schimbul unor sume de bani.

Corespondent Știrile PRO TV: „Practic, imediat după ce începea examenul, unii candidați filmau subiectele și le trimiteau unor persoane din afara sălii. Acestea rezolvau exercițiile și le trimiteau altor membri ai rețelei, care, la rândul lor, dictau răspunsurile candidaților prin intermediul unor căști foarte mici, ascunse în urechi.”

Percheziții în mai multe județe

31 de percheziții au avut loc în județul Alba. Verificări s-au făcut și în locuințele a zece suspecți din județul Cluj, dar și în județele Bihor, Arad și Sibiu. După audieri, 5 persoane au fost reținute pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de Bacalaureat.

Inspector de poliție Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj.”

Reacția Ministerului Educației

Ministrul Educației a transmis printr-o postare online că supraveghetorii au descoperit la timp tentative de fraudare în cazul unor candidați care foloseau dispozitive electronice sofisticate bazate și pe inteligență artificială.

Potrivit unor surse din anchetă, din această rețea ar face parte și profesori care ar fi avut rolul de a rezolva subiectele în timp real.

Amalia Gurzău, purtător de cuvânt ISJ Cluj: „Până în acest moment Inspectoratul Școlar Județean Cluj nu a fost informat pe cale oficială de către organele judiciare cu privire la demararea unor acte de urmărire penală sau percheziții la domicilii ale cadrelor didactice din județul Cluj.”

Marian Staș, expert în educație: „În opinia mea, este mai ușor de scurs informații relevante pe timpul desfășurării examenului decât înainte. E vorba de o tendință, din păcate sistemică. Așa ceva nu se poate întâmpla dacă nu sunt instrumente și mecanisme deja puse în practică.”

Potrivit Ministerului Educației, la probele scrise din această sesiune de Bacalaureat, care s-a încheiat vineri, au participat aproape 370 de mii de elevi, iar 53 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu vor putea participa la următoarele două sesiuni ale examenului.