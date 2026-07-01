Explicațiile vor fi oferite de un profesor de specialitate din cadrul Centrului Educațional Unirea, care va analiza, pas cu pas, toate subiectele examenului. Vor fi prezentate metodele de rezolvare, formulele utilizate și raționamentele matematice necesare pentru obținerea punctajului maxim, precum și variante alternative de abordare a exercițiilor și problemelor propuse.

Rezolvarea subiectului la Matematică va putea fi urmărită în direct pe site-ul Știrile ProTV, pe pagina dedicată examenului de Bacalaureat 2026.

După proba de Matematică, candidații vor susține și celelalte probe prevăzute în calendarul examenului: proba la alegere a profilului și specializării, programată pe 2 iulie, precum și proba de Limba și literatura maternă, pe 3 iulie, destinată elevilor care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate ale sesiunii vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe 13 iulie.

De ce este utilă rezolvarea de la ora 13:00

Pentru candidați, analiza realizată imediat după încheierea probei reprezintă o oportunitate de a estima rezultatul obținut înainte de publicarea baremului oficial de evaluare și notare de către Ministerul Educației, programată pentru ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro. Explicațiile profesorului contribuie la clarificarea pașilor de rezolvare, a metodelor corecte de calcul și a criteriilor de acordare a punctajului pentru fiecare cerință.

Rezolvarea de astăzi vine în contextul în care, pe parcursul dimineții, în mediul online au circulat numeroase informații referitoare la conținutul subiectelor, unele dintre acestea fiind confirmate ulterior odată cu publicarea variantelor oficiale utilizate în examen.