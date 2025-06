Detalii ciudate despre marinarul dispărut de pe fregata Regele Ferdinand în Marea Mediterană. Declarația partenerei de viață

Partenera de viață a marinarului crede că s-a întâmplat ceva rău la bordul navei. Potrivit unor surse din anchetă, principala ipoteză a procurorilor militari este sinuciderea, deși bărbatul de 46 de ani nu a lăsat niciun bilet de adio.

Marinarul a dispărut în apele Mării Mediterane, duminică dimineața, când Fregata Regele Ferdinand de afla în largul portului Benghazi din Libia, la 90 de mile marine depărtare de țărm, potrivit colegilor lui.

Marinarul s-ar fi trezit la ora 4.30 dimineața. S-ar fi bărbierit și se pregătea să iasă la careu, iar apoi să participe la slujba de duminică de pe navă. Atunci ar fi fost văzut ultima dată. Membrii echipajului și-au dat seama că bărbatul lipsește la ora 7 când s-a făcut prezența.

La mijlocul lunii mai, bărbatul de 46 de ani a primit emblema de merit în serviciul Armatei pentru profesionalismul dovedit în cei 20 de ani de carieră. Partenera sa de viață spune că de aici ar fi început problemele.

Partenera de viață a marinarului: „M-a sunat și mi-a spus că nu trebuiau să posteze nimic pe Facebook că i-au dat medalie, că din cauza medaliei are probleme. Și am zis da ce probleme ai, Vio? Nu, zice, am probleme, nu trebuia să posteze. Apoi a sunat încă un coleg de al lui și a zis că nu trebuia să comenteze nimic la postare că are probleme din cauza asta, dar nu voia să spună ce anume”.

Partenera bărbatului: ”Să îmi spună ce s-a întâmplat acolo”

Îngrijorată de comportamentul ciudat al bărbatului, femeia a încercat să ia legătura cu superiorii lui, ca să-i anunțe că este ceva în neregulă.

Partenera de viață a marinarului: „Să îmi spună ce s-a întâmplat acolo, de ce s-a rupt filmul și lui îi era frică, de ce avea fricile acestea. Toată lumea îl știa de cel mai vesel om”.

Din momentul în care membrii echipajului au semnalat lipsa marinarului, bărbatul este căutat fără încetare, inclusiv cu un elicopter.

Alexandru Turturică, purtător de cuvânt Forțele Navale Române: „Au participat, prin alternanță, trei aeronave ale Forțelor Aeriene din Germania, Italia și Luxemburg, o fregată a Forțelor Navale ale Turciei, o fregată a Forțelor Navale Elene”.

A fost sesizat Parchetul Militar, iar comandantul fregatei a numit o comisie de cercetare care să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Fregata Regele Ferdinand participă la o misiune militară sub comandă europeană alături de nave din Franța, Grecia și Italia. Potrivit MApN, urmează să revină în țară peste două săptămâni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: