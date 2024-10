Misiune de salvare dramatică în SUA pentru un marinar. Barca lui a fost distrusă de uraganul Milton. Video

Bărbatul se afla la bordul unei mici ambarcațiuni de pescuit când a fost prins de uragan în timp ce acesta traversa marea și se îndrepta spre coasta Floridei miercuri după-amiază, notează Daily Mail.

Uraganul Milton a provocat valuri îngrozitoare care au lovit barca sa și i-au produs daune majore lăsându-l fără altă opțiune decât să sune panicat la stația pazei de coastă din St Petersburg în jurul orei locale 18.45.

Oficialii au pierdut contactul cu el și nu au putut organiza o operațiune de salvare miercuri, când Milton se apropia de coasta de vest a Floridei, existând posibilitatea ca marinarul să moară în valurile învolburate peste noapte.

#Breaking An @USCG Air Station Miami 65 helicopter crew rescued a man clinging to a cooler approximately 30 mi. off Longboat Key.

The man was taken to Tampa General Hospital for medical care.

Sector St. Pete lost communications w/ the man at approx. 6:45 p.m., Wed. #SAR pic.twitter.com/64wSHuRAeH