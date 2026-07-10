„Actualizarea răspunde nevoii de a alinia cadrul legal la realităţile actuale ale pieţei turistice: apariţia unor noi tipuri de structuri de cazare, extinderea digitalizării serviciilor publice, modificarea unor acte normative conexe şi necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru operatorii din turism, fără a afecta standardele de calitate şi siguranţă oferite turiştilor”, se arată într-un comunicat al MEDAT.

În urma noilor modificări, sunt actualizate criteriile de clasificare pentru a reflecta evoluţia pieţei turistice. Astfel, în cazul hotelurilor sunt prevăzute criterii suplimentare privind implementarea unor sisteme integrate de management al riscurilor, al performanţei de mediu şi al administrării inteligente a clădirii, existenţa locurilor de parcare pentru autocare, a staţiilor de încărcare pentru autovehicule electrice, accesul la o plajă certificată Blue Flag sau existenţa unei baze de tratament, scrie News.ro.

Noi reguli pentru pensiuni

În acelaşi timp, pensiunile turistice şi agroturistice nou-înfiinţate, care solicită clasificarea la 4 şi 5 margarete, au mai nou obligaţia să fie dotate cu aer condiţionat în spaţiile de cazare, indiferent de zona în care sunt amplasate. Această cerinţă era aplicabilă doar unităţilor de 4 şi 5 margarete situate pe litoral şi în Delta Dunării.

De asemenea, pentru pensiuni sunt introduse şi criterii suplimentare care încurajează valorificarea specificului local, precum existenţa unui punct gastronomic local, organizarea de ateliere meşteşugăreşti sau desfăşurarea unor activităţi dedicate promovării tradiţiilor şi obiceiurilor locale, precizează MEDAT.

O altă noutate este şi faptul că se instituie categoria de 4 stele pentru bungalow-uri şi se stabilesc reguli de încadrare pentru forme de cazare atipice, precum casele tradiţionale, căsuţele pe roţi sau butoaiele. Operatorii vor putea pune la dispoziţia turiştilor materialele informative şi în format digital, prin intermediul codurilor QR, aplicaţiilor mobile sau al altor mijloace electronice similar, mai arată MEDAT.

Pentru prima dată, sunt introduse criteriile şi documentaţia necesară pentru clasificarea „resortului turistic”, care este definit, potrivit Legii nr. 41/2026, ca un ansamblu administrat unitar de structuri de cazare, alimentaţie publică şi agrement, amplasat pe o suprafaţă minimă de 10.000 mp.

Nu în ultimul rând, sunt stabilite noi cerinţe privind accesibilizarea unităţilor de cazare. Astfel, hotelurile şi motelurile noi, supuse procedurii de avizare a documentaţiilor tehnice, vor avea obligaţia de a amenaja camere adaptate persoanelor cu dizabilităţi, iar unităţile de alimentaţie publică noi vor trebui, de asemenea, să asigure accesibilizarea spaţiilor, conform prevederilor Normativului NP 051-2012.

Documentația, mai simplă

De asemenea, documentaţia necesară clasificării structurilor de primire turistice se simplifică. Operatorii economici nu vor mai avea obligaţia de a depune certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), informaţiile privind activităţile autorizate şi codurile CAEN urmând să fie verificate direct de personalul MEDAT prin intermediul platformei ONRC. Operatorii vor avea în continuare obligaţia de a declara punctul de lucru şi codul CAEN aferent activităţii pentru care solicită clasificarea.

MEDAT mai arată că termenele procedurale aplicabile eliberării certificatelor de clasificare se revizuie. Termenul în care solicitanţii pot completa documentaţia depusă se reduce de la 6 la 3 luni, iar operatorii vor avea la dispoziţie 15 zile lucrătoare, în loc de 7, pentru remedierea unor deficienţe minore identificate în timpul verificărilor la faţa locului, efectuate în cadrul procedurii de clasificare.

Nu în ultimul rând, sunt consolidate măsurile de protecţie a turiştilor în cazul radierii certificatelor de clasificare şi a licenţelor de turism. În cazul radierii certificatului de clasificare, operatorii depun o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu există rezervări achitate pentru servicii turistice neprestate sau, după caz, că acestea au fost preluate de un alt operator economic, cu acordul turistului şi cu menţinerea condiţiilor contractuale şi a unui nivel similar al serviciilor oferite. Dacă licenţa unei agenţii de turism este radiată, operatorul economic va declara pe propria răspundere că nu are în derulare pachete de servicii de călătorie şi/sau servicii unice nefinalizate ori neachitate către furnizori.

O altă modificare constituie flexibilizarea condiţiilor de obţinere a brevetelor de turism pentru funcţiile de conducere. Brevetele pentru funcţiile de director de agenţie de turism, director de hotel şi director de restaurant vor putea fi obţinute şi de absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, care au minimum 5 ani de experienţă într-o funcţie de conducere în cadrul unei agenţii de turism licenţiate, al unei structuri de primire turistice clasificate sau al unei structuri de alimentaţie publică clasificate şi îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute de lege, inclusiv deţinerea unui atestat de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională, după caz, subliniază reprezentanţii MEDAT.

Pentru obţinerea autorizaţiilor în turism, documentaţia se poate depune atât prin sistemul informatic integrat situr.gov.ro, cât şi la sediul instituţiei.

Ordinul pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, a fost publicat în Monitorul Oficial al României din 8 iulie 2026, precizează instituţia.