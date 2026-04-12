Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, Sorin Albinaru, a precizat că echipajele sosite la faţa locului au constatat că arde generalizat acoperişul clădirii (P+1) în care se află chiliile, forţele fiind mobilizate şi în căutarea-salvarea eventualelor persoane surprinse de flăcări, dar şi pentru protecţia unei butelii GPL, aflată în interior.

La faţa locului au ajuns inclusiv inspectorul şef al ISU Vâlcea şi prim-adjunctul inspectoratului, care coordonează intervenţia, la care participă pompieri din Drăgăşani şi Grădiştea cu şapte autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospeciala de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o cisternă cu apă, precum şi colegii lor din Gorj şi Argeş cu încă patru autospeciale.

Mănăstirea Bistriţa este o ctitorie a boierilor Craioveşti, datând din jurul anului 1490, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, potrivit News.ro

Mănăstirea este vestită şi prin faptul că a găzduit prima tiparniţă din Ţara Românească, unde s-a tipărit de către călugărul Macarie, în 1508, Liturghierul (în limba slavonă), prima carte tipărită pe pământ românesc, conform site-ului lăcaşului de cult.

La Mănăstirea Bistriţa se află moaştele Sf. Cuvios Grigorie Decapolitul.