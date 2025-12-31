Marile orașe din țară care pregătesc petreceri de Revelion în aer liber. Unde puteți petrece în noaptea dintre ani

31-12-2025 | 08:49
Dacă ați ales să rămâneți acasă și nu v-ați făcut încă planuri pentru Revelion, aflați că în marile orașe se organizează petreceri în aer liber.

autor
Iulia Cîțulete

Atmosfera va fi întreținută de artiști de renume, iar trecerea dintre ani va fi marcată, în unele locuri, de spectacole cu drone și lasere.

Corespondent PROTV:În București, singura petrecere de Revelion în aer liber va fi aici, în Piața Alba Iulia din Sectorul 3.”

Bucureștiul deschide noaptea cu muzică și lumini

Distracția va începe la ora 20:00, iar accesul este liber.

Corespondent PROTV:Atmosfera va fi întreținută de trupe precum AZUR, 3 Sud Est sau IRIS. La miezul nopții, un foc de artificii, combinat cu un show de lumini și lasere, va marca trecerea dintre ani.”

Petrecere
De ce petrec românii până la răsărit de Revelion. Suntem printre cei mai mari petrecăreți

Brigada Rutieră a anunțat și restricții de trafic în zona evenimentului, pe mai multe bulevarde și străzi.

Autobuzele vor circula după programul de noapte, iar metroul va sosi în stații la intervale de 10, respectiv 20 de minute.

Orașele din țară pregătesc petreceri în piețe

La Cluj-Napoca, oamenii sunt așteptați la petrecere în Piața Unirii. Mai multe trupe vor crea o atmosferă unică.

Pentru al doilea an la rând, la miezul nopții, artificiile vor fi înlocuite cu un spectacol de drone și lumini.

Și brașovenii sunt așteptați să se distreze în Piața Sfatului. Petrecerea de stradă va începe cu muzică grecească, la ora 19:30. Apoi, mai mulți DJ vor întreține atmosfera.

În premieră, spectacolul de artificii de la trecerea dintre ani a fost înlocuit de jocuri de lasere. Autoritățile locale îi încurajează pe cetățeni să lase mașinile acasă și să vină în piață cu mijloacele de transport în comun.

Vestul și estul țării intră în noul an cu show-uri

La Timișoara, petrecerea de Revelion va începe la ora 22:00, în Piața Victoriei. La miezul nopții, după focul de artificii, pe scenă vor urca Lupii lui Calancea.

Revelionul ieșenilor va avea loc în Piața Palatului Culturii. De la ora 18:00, copiii se pot bucura de o petrecere doar pentru ei.

Iar de la ora 20:00, ritmul se schimbă. Întâi cu muzică populară, apoi cu alți artiști de la noi. Trecerea dintre ani va fi marcată de un spectacol de artificii.

La malul mării, petrecerea de Revelion se va ține în parcarea Sălii Sporturilor din Constanța.

Distracția începe la 21:30, iar cap de listă este Smiley. Lumini, lasere și confetti vor marca începutul lui 2026.

Dată publicare: 31-12-2025 08:49

