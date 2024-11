Asociația Let's do it Romania a lansat o aplicație gândită special pentru semnalarea deșeurilor și a plantelor de ambrozie

Asociația Let's do it Romania are o nouă aplicație. O soluție digitală gratuită gândită special pentru semnalarea deșeurilor și a plantelor de ambrozie.

O aplicație disponibilă atât pentru iOS, cât și pentru Android, care ar trebui să ne ajute să avem o țară mai curată.

Meniul este foarte simplu, intuitiv. Trebuie doar să-i dai acces aplicației la locația și camera telefonului tău...sau la arhiva de poze, dacă preferi să încarci în aplicație o fotografie mai veche. Important este să dovedească că în zona în care te afli sau pe care vrei s-o semnalezi există deșeuri și este nevoie de intervenția autorităților. Ei sunt cei care trebuie să ia primele măsuri.

Asociația le aduce la cunoștință situația din aceea zonă, iar în cazul în care autoritățile nu reacționează... intervin voluntarii LET'S DO IT ROMANIA. La fel se întâmplă și în cazul ambroziei. Această plantă problemă care provoacă tot mai multe cazuri de alergii. Dacă observați astfel de plante în zona voastră și nimeni nu face nimic pentru a le îndepărta, puteți semnala problema prin aplicația Let's do it, Romania.

Procedurile sunt aceleași și puteți face asta din orice colț al țării. Orice alergic la ambrozie vă va fi recunoscător pentru implicare.

