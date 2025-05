Încă o dezbatere fără George Simion. Candidatul AUR anunțase că va fi prezent, dar nu a mai mers

S-a întâmplat aseară, în cadrul dezbateri la Antena3, unde Nicușor Dan a fost singur pentru că George Simion nu a onorat invitația.

Primarul Capitalei i-a lăsat pe alegători să vadă și o față a sa mai puțin știută. Invitat în studioul Știrilor PRO TV, el a fost vizibil emoționat atunci când a vorbit despre copilărie și familie.

Nicușor Dan a răspuns singur la întrebările jurnaliștilor de la dezbaterea organizată marți seară, în absența lui George Simion. La un moment dat a fost întrebat dacă dă în scris că TVA-ul nu va fi majorat în cazul în care va fi ales președinte.

Nicușor Dan: „Dacă voi fi președinte, TVA nu va crește în mandatul meu.”

Nicușor Dan a fost întrebat și despre dreptul la avort, un subiect de multe ori rostogolit în această campanie electorală.

Nicușor Dan: „Această lege, așa cum e acum, e legea corectă. Dacă o să fie o majoritate care să își dorească trecerea în Constituție, sigur, dar acum nu văd necesar. Dacă va fi o majoritate care își dorește să fie trecută în Constituție, sigur.”

Nicușor Dan a fost întrebat și ce crede despre religie și despre respectul arătat cultelor în România. A ținut să precizeze că face parte dintr-o familie creștin-ortodoxă iar copiii i-au fost botezați.

Nicușor Dan: „Bunicii ne spuneau când eram mici să nu vorbim cu păcat și mă roade, cum e posibil ca sute de mii de oameni, care au un om în față care le spune că și-a botezat copiii, fără niciun fel de dovadă, să creadă contrariul? Cum pot să meargă, cum spunea bunica, să vorbească cu păcat? Asta eu nu pot să înțeleg.”

A fost întrebat însă și cum va împăca cele două tabere electorale dacă ajunge Președinte al României.

Nicușor Dan: „Niciodată nu am jignit electoratul care nu mă votează. Dimpotrivă, am fost extrem de respectuos cu oricare. Chestiunea foarte importantă: România are nevoie de un mediator, articolul 80 din Constituție, mediator care să fie capabil, care să aibă curajul să spună care este adevărul. Ca el să poată să aibă acest rol, trebuie să aibă autoritate și încredere. Încrederea se câștigă foarte greu.”

Invitat la Știrile PRO TV, Nicușor Dan a povestit cu emoție despre copilărie și familie.

„Ce vă emoționează cel mai mult când vă gândiți la România?”

„Bunica, părinții, mămăliga cu lapte. Colinda... (...)”

„Dacă veți ajunge președinte ce o să vă lipsească?”

„Familia... Mi-au reproșat la început când am câștigat primăria, dar am rezolvat. Băbuța care mă întreabă de ce nu sunt la primărie.”

Tot aseară, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, i-a transmis un mesaj de susținere.

„(...) Succes, Nicușor Dan, îți admir decența, onestitatea...”

Miercuri după-amiază, George Simion și Nicușor Dan au fost invitați la podcastul comediantului Cosmin Nedelcu, cunoscut ca Micutzu. Deși inițial ambii candidați confirmaseră prezența, doar Nicușor Dan s-a prezentat în studio. Gazda l-a taxat pe Simion în stilul său caracteristic.

Nicușor Dan și echipa sa de campanie au anunțat că vor merge la toate emisiunile și dezbaterile la care va fi invitat până vineri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: