Un contract de 3 miliarde de lei a fost semnat astăzi pentru mai multe sisteme antiaeriene, iar responsabilii vor testa un sistem de detecție și monitorizare a dronelor marine. Din Polonia, unde participă la un summit, președintele Nicușor Dan a cerut ca proiectul european de supraveghere a flancului estic să includă și domeniul maritim.

Summitul Flancului Estic a reunit la Gdańsk reprezentanți ai Comisiei Europene și lideri din Polonia, România, Lituania, Suedia, Finlanda, Estonia și Letonia.

Aceștia cer ca apărarea flancului estic să primească atenția și finanțarea tuturor statelor din Uniunea Europeană.

Petteri Orpo, prim-ministrul Finlandei: „Consolidarea apărării și securității europene, în special pe Flancul Estic, va aduce beneficii întregii Europe.”

Nicușor Dan cere apărarea Mării Negre

La summit s-a discutat despre amenințările hibride, cibernetice, maritime și convenționale. Planul va combina unități de apărare antiaeriană, inclusiv antidrone, cu forțe și echipamente terestre și navale. Președintele României a cerut ca proiectul să includă și un capitol dedicat domeniului maritim.

Nicușor Dan, președintele României: „Este important ca această unitate să fie de la nordul la sudul Flancului Estic, pentru zona Mării Negre.”

Comisia Europeană vrea ca proiectul de supraveghere a flancului estic să fie unul de interes comun. Alături de alte trei proiecte pentru apărare, ar primi o finanțare de 325 de milioane de euro.

Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare: „Astfel, proiectul de supraveghere a flancului estic va primi un statut politic important la nivel european și va crea posibilitatea de a avea acces la fonduri europene.”

Următoarea întâlnire a reprezentanților țărilor de pe Flancul Estic din Formatul Helsinki va avea loc în România, la începutul anului viitor.

Între timp, în țară, Ministerul Apărării Naționale a semnat un contract prin care cumpără mai multe sisteme antiaeriene de tip SHORAD – VSHORAD. Valoarea contractului este de 3 miliarde de lei, fără TVA.

Iar Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile pentru a cumpăra echipamente de detecție și monitorizare a dronelor marine.