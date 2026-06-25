Nicușor Dan a explicat că i-a informat pe liderii participanți la summit despre progresele în privinţa hub-ului de securitate la Marea Neagră, el precizând că România este interesată de programul Eastern Flank Watch şi programele din cadrul financiar multianual şi a insistat pentru includerea experienţei Ucrainei în aceste programe, notează News.ro.

„Am fost de acord că următoarea reuniune, în acest format, va avea loc în România. la începutul anului 2027, dacă nimic excepţional nu se va întâmpla, până atunci”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că a fost o întâlnire extrem de importantă a ţărilor de pe Flancul Estic.

„Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaştem împreună Rusia ca ameninţare colectivă pentru ţările noastre. Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina şi de continuare a sprijinului pentru războiul pe care îl duce apărând în acelaşi timp Europa”, a spus şeful statului în conferinţa de presă organizată la finalul Summitului Flancului Estic.

Şeful statului a precizat că statele au aceeaşi opinie în ceea ce priveşte relaţia dintre Uniunea Europeană şi NATO, care trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei, şi fiecare dintre noi am înţeles necesitatea creşterii cheltuielilor, care să se transforme în echipamente militare.

„Este important ca această unitate să fie de la nordul la sudul Flancului Estic, pentru zona Mării Negre, este important pentru România, şi am informat colegii despre progresele pe care le-am făcut în privinţa hub-ului de securitate la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene”, a anunţat Nicuşor Dan.

Preşedintele a mai afirmat că acest summit a fost o ocazie pentru a trece în revistă stadiul în care se află programele de echipare militară, programul Eastern Flank Watch şi programele din cadrul financiar multianual.

„Aici am insistat pentru includerea experienţei Ucrainei în aceste programe, pentru a exista un echilibru dintre necesitatea de competitivitate şi necesitatea strategică pe obiectivele pe care le avem în ceea ce priveşte apărarea Flancului Estic”, a subliniat preşedintele României.