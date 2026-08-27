Cauza urmează să fie stabilită de autorități. Pădurea din zona Plauru a fost cuprinsă de flăcări miercuri.

Reprezentanții Romsilva spun că au ars deja aproape 2000 de metri pătraţi. Nu se știe de la ce a pornit incendiul, dar localnicii spun că există posibilitatea ca focul să fi izbucnit după explozia unei drone.

Dimineață, la 10 şi opt minute o alertă aeriană a fost transmisă în zonă după ce sistemele radar au detectat un grup de ținte.

Au fost ridicate două aeronave F18 ale forţelor aeriene spaniole care au monitorizat zona. Alerta a încetat la 11.54 când piloții au transmis că nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Localitatea Plauru este situată la 200 de metri de malul ucrainean.

Localnicii spun că au auzit o explozie înainte că incendiul să izbucnească și că ar fi observat o dronă în apropiere. Informațiile au fost preluate de Romsilva, care ia în calcul ipoteza că focul ar fi pornit după explozia aparatului.

Deocamdată, însă, cauza incendiului nu este confirmată oficial. Pompierii au intervenit şi toate focarele au fost stinse în această după-amiază. În zonă, o echipă de specialiști a găsit fragmentele unei drone despre care spun că nu conţin resturi de explozibil.

„Specialiștii EOD din cadrul MApN au efectuat evaluarea preliminară la fața locului asupra resturilor de dronă din zona localității Plauru, județul Tulcea. Conform primelor evaluări, fragmentele identificate nu conțin resturi de explozibil. Acestea au fost ridicate pentru a fi supuse expertizei de specialitate, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, a transmis MApN.