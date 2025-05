Nicușor Dan, după o discuție cu Secretarul General al NATO: „România va rămâne un aliat de nădejde”

„Tocmai am vorbit cu Secretarul General al NATO. L-am asigurat că România va continua să fie un aliat de nădejde”, a transmis șeful statului.

În același mesaj, președintele a subliniat care sunt așteptările României în ceea ce privește angajamentul NATO: „În același timp, contăm pe NATO să ofere României o securitate de neclintit”.

Nicușor Dan a mai precizat că viitoarele politici ale administrației sale vor viza întărirea relației transatlantice și consolidarea apărării naționale prin investiții în acest domeniu.

„Ne vom concentra pe investiții în apărare pentru a întări legătura transatlantică, esențială atât pentru România, cât și pentru Alianță”, a mai scris președintele.

Totodată, Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj de felicitare pentru Nicușor Dan și a reafirmat importanța colaborării bilaterale în cadrul NATO.

„Tocmai am avut o convorbire cu Nicușor Dan pentru a-l felicita pentru victoria în alegeri. Avem un drum important de parcurs pentru a ne asigura securitatea comună printr-o NATO puternică. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună, inclusiv în pregătirea Summitului NATO de la Haga!”, a scris Mark Rutte pe platforma X.

