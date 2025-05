Ce trebuie să facă de acum înainte președintele ales Nicușor Dan, spune analistul Cristian Pîrvulescu. Ce atuuri are

Analistul Cristian Pîrvulescu, invitat în studioul Știrilor PROTV, a explicat care sunt etapele care decurg în mod firesc după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Primul pas este crearea unui nou guvern.

„Pentru moment vor fi discuții informale. Din momentul în care va depune jurământul, vor începe consultările. Dar cred că destul de repede, la începutul lunii iunie sau cel târziu la mijlocul lunii iunie, pentru că avem niște termene constituționale de îndeplinit” prognozează Cristian Pîrvulescu.

Cosmin Stan, corespondent PROTV: Vom avea o majoritate care să susțină un guvern. Cum va fi acel guvern?

Cristian Pîrvulescu, analist politic: „Este o cu totul altă discuție. Indiscutabil trebuie să aibă sprijin parlamentar. Una din problemele lui Nicușor Dan este că e independent. Asta l-a ajutat să devină președinte, dar va deveni un handicap în funcția de președinte în relația cu partidele politice”.

Cosmin Stan: De ce ar trebui să fie asta un handicap? Nu pentru că ne așteptăm cu toții să avem un președinte independent de orice partid..

Cristian Pîrvulescu, analist politic: „E adevărat, dar are nevoie de sprijin politic. Un președinte puternic este președintele care are o majoritate prezidențială. N-a fost cazul decât cu Ion Iliescu în 1990, puțin în 1992 și Traian Băsescu un an și jumătate, 2 ani în 2009. Majoritatea prezidențială e o majoritate a președintelui pe care președinte le-o controlează în Parlament, având în felul acesta posibilitatea de a-și pune programul la îndeplinire. Altfel, e o majoritate guvernamentală, e a guvernului și dacă primul-ministru va fi un politician, atunci evident, acea majoritate va funcționa în interesul acelui politician. În sistemul instituțional românesc, cel mai puternic om este primul-ministru, nu președintele. Președintele are slăbiciuni și cred că partidele politice, nu acum. În câteva luni vor încerca să le folosească”.

Cosmin Stan: Dar până să ajungem la un prim-ministru politic sau tehnocrat, Nicușor Dan va trebui să aducă la masa discuțiilor patru partide pro-europene, așa cum s-au auto-declarat. Vorbim de PSD, PNL, UDMR și USR, ce ar trebui să le ofere ca să poată sta toți laolaltă, pentru că sunt oameni cu viziuni diferite, partide cu ideologii diferite, unii chiar dușmani de-a lungul timpului.

Cristian Pîrvulescu, analist politic: „Vor trebui să învețe că interesul național este superior egoismelor de partid. Mai adăugăm și grupul minorităților, care va juca și el un rol important, pentru că vorbim de 18 parlamentari în Camera Deputaților care până la urmă fac o majoritate.

Să nu vedem surpriza din Bundestag-ul german, unde exista o majoritate, dar la primul vot nu s-a văzut, pentru că unii nu au susținut acea majoritate, domnul Mertz a trebuit să aibă un al doilea vot pentru a deveni cancelar. Revenind în România, vom vedea de la început care sunt talentele de negociere ale domnului Dan. Dacă va reuși să discute, eu cred că întâi va discuta pe rând și apoi vor pune, vor fi tot patru la masă, va desemna o persoană care să formeze guvernul, dar a spus-o numai după ce este convins că această persoană are capacitatea de a forma o majoritate. Deci după ce are o serie întreagă de răspunsuri de la partidele politice care cred că le-au pregătite deja”.

Cosmin Stan: Dar, care ar putea fi atuurile lui Nicușor Dan în această discuție cu cele patru partide?

Cristian Pîrvulescu, analist politic: „Faptul că a salvat democrația din România pentru moment a salvat-o. Partea pe care o avea de făcut a îndeplinit-o, de acum încolo trebuie și partidele să-și aducă contribuția lor, cu modestie, așa cum nu prea au făcut-o. Și dacă se poate, cu garnituri noi, cât mai noi cu putință, astfel încât problemele vechilor garnituri de partid să nu mai se reflecte asupra încrederii în noul guvern.”

Cosmin Stan: Dar asta e valabil pentru toate partidele...

Cristian Pîrvulescu: „Da, vedeți, USR n-a fost la guvernare din 2021, deci este mai puțin implicat. Cred că UDMR nu are o imagine negativă. În orice caz, nu societatea maghiară. Mobilizarea de ieri a fost exemplu. Mobilizarea a fost exemplară. Problemele le au cele două partide sistem importante, PSD și PNL. Acolo lumea așteaptă totuși schimbări de față”.

Cosmin Stan: Este Ilie Bolojan soluția pentru un guvern stabil și legitim ?

Cristian Pîrvulescu: „Este una din soluții. Dar când știm că va fi vorba despre un guvern de sacrificiu, pentru că va trebui să ia o serie întreagă de decizii nepopulare, întrebarea este dacă Ilie Bolojan va putea să asigure o guvernare de lungă durată sau nu. Ceea ce a lipsit României după 2007, după aderare la Uniunea Europeană, a fost abilitatea. Am avut până astăzi, din 2007, 12 prim-miniștri și cred că în jur de 25 de guverne, am avea nevoie de puțină stabilitate, mai ales în momente economice dificile. Dacă PSD este loial, atunci Nicușor Dan va reuși să dea un prim-ministru, fie că e Bolojan, fie că este altcineva, cu forță. Dacă PSD însă va juca așa cum a făcut-o și altă dată, în încercarea de a recupera masiv voturi după participarea la guvernare, vom avea un guvern instabil”.

