Şeful statului a dat asigurări că cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia în continuare de aceleaşi condiţii.

Nicuşor Dan explică contextul geopolitic al discuţiilor

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Bruxelles, despre discuţiile privind o reformă a pensiilor miliare şi o creştere a vârstei de pensionare, că, din câte ştie, au fost întâlniri, pentru că suntem într-o situaţie geopolitică complicată şi sistemul naţional de apărare este important în această perioadă.

„Un lucru pe care vreau să-l spun este că nu se pune problema ca cineva care azi îndeplineşte condiţiile de pensionare să nu beneficieze de aceste condiţii, indiferent dacă legea se va schimba. Şi vreau să insist pe chestiunea asta, tocmai pentru a nu păţi, aşa cum am păţit în sistemul de justiţie, ca oamenii care îndeplineau condiţiile de pensionare, speriaţi de o eventuală schimbare a legii să iasă la pensie, pentru că sunt, de obicei, oamenii care au cea mai mare experienţă, ajungând la vârsta asta. Deci foarte ferm, toată lumea este de acord cu asta, cine îndeplineşte condiţiile de pensionare va beneficia de aceste condiţii, indiferent de forma legii”, a precizat şeful statului.

Dialogul guvern-sistemul de apărare continuă

El a menţionat că a fost informat că „există un dialog între guvern şi reprezentanţii acestor structuri din sistemul de apărare”.

„Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege care, într-adevăr, cu nuanţe pe categorii profesionale, să şi mărească vârsta de pensionare şi să corecteze şi pe cuantum”, a mai subliniat şeful statului.

