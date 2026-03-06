Potrivit polițiștilor, angajatul unui centru de consiliere i-a observat vânătăile și a reușit să îl convingă să spună ce a pățit. Imediat s-au sesizat și cei de la Protecția Copilului, iar cazul a fost preluat inclusiv de procurori.

În fiecare zi după școală, copilul de 11 ani mergea la un centru de consiliere și sprijin din comună. Acolo, asistentul social a văzut că avea vânătăi pe față și pe corp.

Asistent social centru: „Mi-a spus că a fost bătut de tatăl vitreg. L-am întrebat dacă mai are în alte părți, că numai pe față și pe gât se vedeau vânătăi. A zis că are pe spate. Când și-a ridicat bluza, am constatat că urmele sunt destul de grave.”

Ioana Abrudan, directoarea școlii: „Învățătoarea de la clasă a sesizat un comportament ciudat la copil în ziua respectivă, fapt pentru care, știind că după-amiaza au activitățile de la centru, în care era și o persoană autorizată cu protecția socială, a sunat-o și a rugat-o să stea puțin de vorbă cu copilul.”

Imediat au fost anunțați polițiștii și inspectorii de la Protecția Copilului. Băiatul i-a rugat să nu îl mai ducă acasă.

Alexandru Livescu, primar comuna Măguri-Răcătău: „Este ca un strigăt de disperare al unui copil chinuit care nu mai dorește să meargă în mediu unde era maltratat.”

Alina Chiorean, reprezentant DGASPC Cluj: „Confirmăm existența abuzului fizic în acest context. Se va merge către instanța de judecată, în termen legal, cu propunere de înlocuire a plasamentului în regim de urgență, cu plasamentul, respectându-se opinia copilului, aceea de a rămâne în sistemul de protecție.”

Mama copilului și partenerul acesteia au fost audiați.

Andreea Răchită, agent principal de poliție IPJ Cluj: „Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului de 43 de ani, din comuna Florești, bănuit de comiterea faptei. În cauză, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.”

Ulterior, procurorii au decis ca individul să fie plasat sub control judiciar.

În familie, ancheta continuă pentru că femeia mai are un copil de trei ani și urmează să nască luna aceasta.