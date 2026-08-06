Astfel, nicio tranzacție nu poate fi finalizată. Dezvoltatorii avertizează că întregul sector riscă să intre în criză, pentru că nu mai există încasări. Deși autoritățile spun că aplicația se află în ultimele etape de testare, nu este clar când se va relua activitatea.

Orice tranzacție imobiliară din România trece prin sistemul e-Terra al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. De aici sunt eliberate documentele fără de care un notar nu poate autentifica un contract de vânzare-cumpărare. Cum sistemul este în continuare indisponibil după atacul cibernetic, reprezentanții dezvoltatorilor spun că sunt afectate plățile către bănci și stat, dar și salariile angajaților, pentru că nu mai există încasări.

Bogdan Ivan, secretar general al Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din România: „La acest moment, putem să spunem fără greșeală că situația este critică în domeniul imobiliar. Chiar analizăm foarte serios ca, în cazul în care săptămâna viitoare situația nu se va debloca, să solicităm o stare de urgență sau stare de necesitate în domeniul imobiliar.”

Cumpărătorii care au obținut deja aprobarea pentru un credit ipotecar sunt și ei presați de timp. În multe cazuri, oferta de finanțare este valabilă între 30 și 90 de zile, iar dacă tranzacția nu poate fi semnată în acest interval, dosarul trebuie reevaluat și există riscul ca viitorii proprietari să nu mai beneficieze de aceleași condiții de creditare.

Mădălina Arsene, director de vânzări: „Au fost afectați clienții care eventual doreau să se mute imediat, aveau finanțarea poate aprobată, apartamentul era finalizat, documentația pregătită, însă, apărând situația cu ANCPI, automat a trebuit să declare desemnarea.”

Între timp, reprezentanții ANCPI anunță că sistemul a trecut printr-o nouă rundă de teste realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Cyberint. Și spun că au mai rămas câteva probleme tehnice de remediat înainte de repunerea în funcțiune a aplicației. În paralel, autoritățile discută cu notarii și specialiștii în cadastru pentru a stabili o procedură sigură și simplă de reluare a activității.