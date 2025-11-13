Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

13-11-2025 | 19:50
După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

autor
Robert Hoară,  Teodora Suciu

Liderii partidelor de guvernare spun că solicitările sunt inechitabile și nu pot fi acceptate. Iar reprezentanții CSM au transmis că au cerut aceeași soluție ca pentru ceilalți beneficiari de pensii speciale.

Întâlnirea la care au participat președintele Nicușor Dan, liderii coaliției, reprezentanții CSM, ai Înaltei Curți, ai Ministerului Justiției și procurorul general a durat 3 ore.

Magistrații au propus inițial ca pensia să fie de 75% din ultimul salariu brut, ceea ce însemna ca pensia să rămână mai mare decât salariul net încasat. Au spus că sunt dispuși să scadă la 65 de procente, caz în care ar dori ca perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani să fie de 20 de ani, și nu 10, cum era în proiectul inițial.

Liderii coaliției au replicat că 65% din salariul brut ar fi aproape egal cu salariul primit în mână de judecători și procurori.

Nicuşor Dan
Nicuşor Dan: Există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

Scenariul propus de guvernanți

Astfel, coaliția de guvernare a propus ca perioada de tranziție să fie de 15 ani, iar pensia de serviciu să nu depășească 70 sau 75% din ultimul salariu net – variantă respinsă.

Reporter: „Sunteți de acord cu 65% din brut?”

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Nu s-a ajuns la acord. Dacă se ajungea însemna că sunt de acord.”

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR: „Magistrații ceruseră ca pensia lor să fie de 65% din ultimul lor venit brut, ceea ce înseamnă 98% din ultimul venit net. Noi credem în acest moment că această doleanță este ușor exagerată, credem că pensia magistraților nu ar trebui să depășească 70–75% din ultimul venit net.”

Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș: „Varianta pentru care premierul și-a asumat răspunderea în Parlament a fost varianta cu 70% din ultimul salariu net. Vom vedea cum se vor finaliza negocierile.”

Christian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR: „Este inacceptabil și nu se întâmplă nicăieri în lume ca atunci când nu mai lucrezi – pentru că pensia înseamnă că nu mai lucrezi – să fie egală cu salariul atunci când lucrezi.”

Reprezentanții CSM au transmis: „Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii au propus ca și pentru magistrați să fie stabilită o soluție identică celei reglementate în cazul tuturor celorlalți beneficiari ai acestei categorii de pensii, soluție care ar conduce la acordarea unei pensii nete mai mici decât ultimul venit net. Consiliul înțelege pe deplin nevoia societății de echilibru și, în același timp, rămâne pe deplin fidel misiunii sale constituționale de a apăra garanțiile de independență ale justiției.”

Liderii coaliției au încercat să obțină promisiunea magistraților că avizul CSM va veni într-un timp scurt și că nu vor contesta proiectul la CCR. Magistrații nu au dat un răspuns categoric.

Magistrații vor pensii speciale cât salariul. Coaliția a respins scenariul la discuțiile de la Cotroceni

Sursa: Pro TV

