Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”

14-11-2025 | 14:37
Ilie Bolojan
Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. 

Vlad Dobrea

"Săptămâna viitoare vom repune proiectul, în prima parte a săptămânii trebuie să facem asta, ca să existe o perioadă rezonabilă de timp, în aşa fel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviinţă. Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiect, în aşa fel încât să îndeplinim condiţiile ca, în termenul cel mai scurt posibil, rezonabil, să propunem din nou acest proiect pentru ca el să devină lege", a afirmat Bolojan, într-un interviu acordat pentru site-ul "Europa Liberă România".

El a adăugat că, în măsura în care Guvernul se va încadra cu propunerea de proiect până în data de 28 noiembrie, nu vor mai exista probleme legate de pierderea banilor din PNRR aferenţi acestui jalon.

"Dacă facem asta până pe data de 28, nu mai avem probleme legate de pierderea banilor, cel puţin, în totalitate, poţi să ai anumite penalizări. La fel se întâmplă şi cu celelalte jaloane. Asta trebuie să facem", a explicat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a menţionat că detaliile privind acest proiect vor fi tranşate săptămâna viitoare de coaliţia de guvernare.

"La începutul săptămânii viitoare vom tranşa toate detaliile acestui proiect. Şi, după ce va fi o decizie a coaliţiei, îl vom anunţa. Trebuie să închidem acest lucru, din punctul meu de vedere, până marţi", a transmis Bolojan. 

Sursa: News.ro

