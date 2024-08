Nava-școală Mircea a revenit în Constanța după șase săptămâni pe mare. Bricul a ajuns în porturi din toată Europa

Echipajul, care include și zeci de studenți, a parcurs 3.400 de mile marine, iar nava istorică a ajuns în porturi din Italia, Turcia, Franța și Grecia. Tinerii au învățat cum să urce în arboradă, au înfruntat ploi torențiale în canalul Corint, dar s-au și distrat și au făcut hore pe punte.

Bricul Mircea, cel mai longeviv ambasador al României pe mările și oceanele lumii a acostat în Portul Militar. Și conform tradiției marinărești a fost salutat de toate navele militare și civile aflate în portul Constanța.

Cei 86 de studenți români și străini au intrat pe vergile Bricului Mircea, la peste 40 de metri înălțime, cât un bloc de opt etaje. Pe mal, familia și prietenii îi așteptau cu flori, și lacrimi în ochi.

Reporter: „Care au fost cele mai mari provocări?”

Elevă: „Urcatul în arboradă, clar”.

Reporter: „Te-ai descurcat?”

Elevă: „Da și mi-a plăcut foarte mult”.

Elev: „Cea mai mare provocare a fost urcatul în arboradă pentru că nu știa nimeni cum vă fi senzația, cum vă fi marea atunci când o să ne urcăm, dar, încet-încet, exersând”.

Reporter: „Te-ai descurcat?”

Elev: „Da, da, ați văzut și acum când am venit pe vergi”.

Mama unui elev: „Mi-a fost tare dor de el și ne bucurăm că e acasă sănătos”.

Cât au stat pe mare elevii de pe nava-școală Mircea?

Vreme de o lună și jumătate, au parcurs 3.400 de mile marine în Marea Neagră și Mediterană. A fost un voiaj lung, cu multe peripeții și vreme rea.

Mircea Târhoacă, comandantul marșului: „E prima oară când am trecut prin Corint și am avut o asemenea ploaie. Am trecut Corintul de mai multe ori, nu e prima dată, dar de data asta a fost inedit pentru această perioadă a anului să avem așa furtună. A fost o ploaie torențială în jumătate de oră vremea s-a schimbat total, până la ieșire vremea și-a revenit și am plecat cu soare în continuare”.

Studenții români și străini și-au format deprinderi marinărești. Au învățat cum să lucreze la înălțime, cum să strângă velele și cum trebuie curățată puntea.

Elev: „O să învățăm să bricuim tradițional. Așa cum s-a bricuit o perioadă foarte mare de timp pe această navă. Adică în genunchi pe punte și cu nisip.În felul ăsta puntea vă ieși așa cum trebui”.

Bricul Mircea a fost construit în Germania și a anul acesta a împlinit 86 de ani.

