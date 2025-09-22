Descoperire remarcabilă în Histria. Ce au găsit arheologii într-o casă incendiată pe vremea romanilor

Muzeul Național de Istorie a României a anunțat descoperiri remarcabile realizate în cadrul campaniei anuale de cercetări arheologice de la Histria.

În sectorul Poarta Mare – Turnul Mare, coordonat de instituție, a fost identificat un tezaur important, constând în peste 40 de monede și mai multe podoabe antice din metale prețioase. Artefactele au fost găsite într-o locuință incendiată în perioada romană, oferind un context arheologic valoros.

Din același strat provin și numeroase alte obiecte, printre care inscripții, vase ceramice și articole din bronz, fier, sticlă sau piatră, care completează imaginea vieții cotidiene din acea epocă.

Cum s-a găsit tezaurul

Tezaurul a fost găsit într-o casetă de lemn, care, din cauza incendiului, s-a topit, păstrând însă conturul obiectului original.

Se consideră că locuința aparținea unei familii influente din mijlocul secolului al II-lea până la mijlocul secolului al III-lea p.Chr., iar obiectele de valoare erau depozitate într-un spațiu special, însă focul le-a făcut imposibilă salvarea.

Locuința romană, cu pardoseli din calcar și pereți cu tencuială decorată, împreună cu artefactele recuperate, oferă informații prețioase pentru înțelegerea vieții cotidiene din cetatea Histria în perioada Principatului.

Primele săpături arheologice la Histria au fost realizate în 1914 și continuă și astăzi în diferite zone ale sitului. Cercetările sunt coordonate de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Național de Istorie a României, Facultatea de Istorie a Universității din București și Universitatea Ovidius din Constanța.

Muzeul Național de Istorie a României desfășoară, cu o echipă formată din Adela Bâltâc, Paul Damian, Virgil Apostol și Eugen Paraschiv-Grigore, cercetări într-un sector propriu al sitului Histria. Săpăturile arheologice, finanțate de muzeu, se derulează continuu din anul 2000, având drept scop investigarea epocii romane timpurii.

Rezultatele a 25 de ani de cercetări

După un sfert de secol de investigații, cercetătorii au adunat date științifice valoroase și au făcut descoperiri importante, care conturează o imagine clară a cetății în perioada studiată. Echipa a explorat edificii și complexe databile din epoca elenistică târzie (secolul I a.Chr.) până la nivelul roman timpuriu (secolele IV-VI p.Chr.).

Au fost identificate noi porțiuni ale unor străzi cunoscute anterior, un traseu de stradă până acum necunoscut, trei clădiri mari adiacente arterelor principale, canale de colectare a apei menajere, conducte de apă potabilă, o fântână și un cuptor. În aceste situri au fost recuperate numeroase artefacte: vase de provizii, amfore, vase de lux și de uz cotidian, obiecte din bronz, fier, sticlă și os, monede, precum și fragmente de inscripții și elemente arhitecturale.

MNIR

Cercetări arheologice sistematice și preventive

Activitățile arheologice coordonate de Muzeul Național de Istorie a României, atât sistematice, cât și preventive, reprezintă o componentă esențială a activității instituției. Prin aceste cercetări, colecțiile muzeului se îmbogățesc constant, iar informațiile științifice obținute contribuie la înțelegerea mai profundă a trecutului, fie el apropiat sau mai îndepărtat.

Tezaurul identificat cuprinde peste 40 de monede și mai multe podoabe din metale prețioase, obiecte care urmează să fie incluse în categoria Tezaur a patrimoniului cultural național.

Artefactele au fost transportate în laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie a României, unde vor fi integrate în colecțiile instituției.

În prima fază, bunurile arheologice (datate preliminar în secolele II–III p.Chr.) vor fi supuse unor lucrări de investigare și restaurare-conservare. Ulterior, acestea vor fi pregătite pentru expunere publică, iar Muzeul Național de Istorie a României va comunica în curând data la care tezaurul va putea fi vizitat de public și prezentat mass-media.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













