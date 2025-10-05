Motocicliste din toată țara au pornit într-o paradă roz pentru a sprijini lupta împotriva cancerului de sân

05-10-2025 | 11:01
În luna dedicată luptei împotriva Cancerului de Sân, mai multe motocicliste au organizat un eveniment inedit la Cluj-Napoca. Au pornit pe străzile orașului într-o paradă roz pe două roți. Mesajul lor a fost unul de speranță.

Alexia Enescu

A doua ediție organizată la Cluj-Napoca a paradei roz pe două roți nu a ținut cont de vreme.
Doamnele - venite din toate colțurile țării - au înconjurat centrul orașului cu motocicleta, având un singur mesaj.

Claudia Palfi, PR WIMA: „Te vedem și te auzim, chiar și cu motorul pornit, nu ești niciodată singură.”

Asociația Femeilor Motocicliste a lansat invitația în luna dedicată luptei împotriva cancerului de sân.

Femeie: „Suntem o echipă unită, motocicliștii la modul general și cu atât femeile sunt mai unite mai ales în astfel de situații”.

Femeie: „Mă bucur foarte tare să pot să particip oricând”.

Trecătorii s-au oprit pentru un moment și au admirat motoarele decorate cu baloane roz.

Bărbat: „Eu zic că este un eveniment frumos și foarte constructiv”.

Alexendra Minescu, organizator: „Cancerul nu așteaptă și nu ține cont de vreme, așa că noi am ales să fim împreună astăzi și ne bucurăm să fim împreună și să contribuim”.

În această lună se organizează și o strângere online de fonduri pentru campanii de prevenție, dar și pentru sprijinirea femeilor diagnosticate cu cancer la sân.

