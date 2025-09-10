Moşteanu nu crede că proiectul privind reducerea angajaţilor va fi gata până pe 15 septembrie. De cand s-ar aplica măsurile

10-09-2025 | 07:19
Moșteanu
Inquam Photos / George Calin

Moşteanu susţine că nu crede că până în 15 septembrie va fi finalizat proiectul privind reducerea numărului de angajaţi din administraţie, precizând că aceste măsuri s-ar aplica oricum de la 1 ianuarie şi că deciziile luate acum trebuie să fie corecte.

Sabrina Saghin

Întrebat despre soarta proiectului privind reducerea numărului de angajaţi din administraţie, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că termenul de 15 septembrie, vehiculat iniţial, a fost unul autoimpus, dar că nu crede că acesta va fi respectat, a declarat la Digi24 si preluat de news.ro.

„Acest pachet administrativ de care tot vorbim de ceva vreme ar trebui să se întâmple de la 1 ianuarie. Eu nu cred că o să fie gata până la 15 septembrie, pentru că e destul de aproape, mai este o săptămână. Şi astăzi grupul de lucru a primit datele şi important este să lucreze pe acelaşi set de date. Urmează, cred, încă o săptămână de lucru şi săptămana viitoare vom mai avea o discuţie în coaliţie. Dacă tot am ajuns aici, adică dacă tot nu s-au făcut lucrurile foarte repede, stăm o săptămănă în plus şi luăm deciziile corecte”, a precizat Ionuţ Moşteanu.

Moșteanu: „Este natura coaliţiei”

Ministrul Ionuţ Moşteanu a recunoscut că s-ar fi putut face acest proiect mai repede, el precizând că aceasta „este natura coaliţiei”, formată din patru partide.

„Din păcate, asta este natura coaliţiei, o coaliţie făcută din patru partide. Şi asta se vede. Adică sunt diferenţe de viziune despre modul în care ar trebui să funcţioneze statul. Încercăm să ne concentrăm pe lucrurile pe care le avem în comun şi cu care suntem de acord, care ar trebui schimbate, şi să lăsăm deoparte disensiunile sau divergenţele de opinii. Asta e natura coaliţiei, deciziile în coaliţie se iau în unanimitate. Dacă unul nu-i de acord, nu se ia decizia”, a spus Ionuţ Moşteanu.

Critici privind rolul coaliţiei în decizii

El consideră că în mod normal o coaliţie formează Guvernul, dă un program de guvernare, pune nişte termene, iar apoi Guvernul este cel care trece la treabă.

„Nu poate să facă micromanagement coaliţia. Şi după aia, ok, am făcut micromanagementul, dăm un plic Guvernului şi Guvernul implementează. E un pas intermediar care n-ar trebui să existe. Dau această temă de reflecţie pentru viitoarele coaliţii”, a adăugat Ionuţ Moşteanu.

Sursa: News.ro

