Monument istoric din secolul 13, afectat de incendiu. De la ce au pornit flăcările

Turla unei biserici din Alba, monument istoric, a fost mistuită de flăcări. Vâlvătaia puternică a cuprins întreaga construcție din lemn, care, în scurt timp, s-a prăbușit.

Pompierii au reușit să potolească focul înainte de a înghiți tot lăcașul de cult și au salvat două clopote valoroase, vechi de secole.

Imaginile au fost surprinse la scurt timp după ce a izbucnit focul. În înregistrare se vede cum turnul bisericii unitariene din localitatea Sânmiclăuș din judeţul Alba este înghiţit de flăcări violente.

Ferencz Veres, preot: "Am auzit pocnituri, am urcat, deja focul era pe acoperişul turnului am anunţat la pompieri, am decuplat instalaţia electrică. Turla acoperită cu şindrilă, foarte uscată şi s-a extins, aproximativ 12-14 m, foarte rapid s-au extins."



Gheorghe Poșa, viceprimarul comunei Șona: "Ardea clopotniţa când am ajuns noi, turnul şi clopotniţa, flăcările destul de mari se vedeau de la o distanţă de 5 km."

Nu a durat mult până când turla s-a prăbuşit, sub ochii martorilor.

Pompierii chemaţi de urgenţă au ajuns la fața locului şi au început lupta cu focul. Au folosit inclusiv o autoscară de 42 de metri.

Localnic: "Era deja clopotiera în flăcări, pompierii au ajuns la faţa locului şi au intervenit pentru stingerea focului."

Lt. col. Ovidiu Costea - prim adjunct ISU Alba: "Incendiul se manifestă cu flacără deschisă pe o suprafaţă de 40 de m pătraţi la turla şi acoperişul bisericii. Incendiul a fost localizat în limitele găsite în aşa fel încât biserica şi restul construcţiei nu au fost afectate de incendiu."

Construcţia bisericii a început în a doua jumătate a secolului al 13-lea, iar turnul a fost adăugat patru sute de ani mai târziu.

Ferencz Veres, preot: "Este monument istoric, clopotul vechi, un clopot provenind în Polonia din anii războiului, războiul de 30 de ani, turnat în anul 1631."

Potrivit anchetatorilor, incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit la un corp de iluminat aflat în turn.