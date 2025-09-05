Momentul în care un șofer virează fără semnalizeze și este izbit de o mașină, în Suceava. Bărbatul a murit

05-09-2025 | 13:09
Un om a murit, iar alți doi au ajuns în stare gravă la spital, după un accident rutier petrecut în județul Suceava, în localitatea Horodnicul de Jos. Impactul a fost suprins de o cameră video din zonă.

Mariana Apostoaie

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Din imagini se vede cum șoferul unei autoutilitare încetinește, începe să facă virajul la stânga pe linie continuă, dar fără să semnalizeze, în încercarea de a intra cel mai probabil la benzinăria din zonă.

Din spate, o șoferiță de 20 de ani vine cu viteză, îl depășește tot pe linie continuă și intră cu mașina direct într-o utilitară. În urma impactului, șoferul de 44 de ani a murit, iar pasagerul din dreapta și șoferița au ajuns la spitalul din Rădăuți, cu multiple traumatisme.

