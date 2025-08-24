Momentul în care un bărbat de 45 de ani este salvat din largul mării, în Mamaia | VIDEO

Un turist de 45 de ani din Iași a fost scos din apă în ultima clipă de salvamari în Mamaia

În Mamaia era arborat steagul galben și vântul sufla cu putere. Bărbatul a fost dus de curenți la peste 100 de metri în larg după geamandură. În același timp, alți salvamari o scoteau din apă pe fata lui care intrase după el.

Săptămâna aceasta salvamarii au avut zeci de intervenții și au scos din apă turiștii care le-au ignorat avertismentele. În sudul litoralului au intervenit și politiștii și jandarmii care au dat și amenzi. De la începutul sezonului estival 8 persoane s-au înecat.

România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

