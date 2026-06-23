Urmărirea s-a încheiat, după ce agenții au tras câteva focuri de avertisment și l-au imobilizat printre șoferi și trecători.

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Scenele s-au petrecut în jurul orei 7 dimineață, după ce un bărbat a sunat la 112 să anunțe că a fost înjunghiat de fiul său. S-a întâmplat într-un parc, în apropierea unei școli din sectorul 2 al Capitalei.

Ajunși la fața locului, polițiștii au văzut că agresorul - un tânăr de 22 de ani avea în mână două cuțite.

Coresponent PRO TV: „Deși i s-a spus în mod repetat să arunce cuțitele, individul a devenit din ce în ce mai agresiv. Timp de câteva minute a fugit printre blocuri, în încercarea de a scăpa de oamenii legii. A alergat până în această zonă din Piața Iancului și a încercat să traverseze strada printre mașini. Agenții surprinși inițial de tânăr au intervenit până la urmă în forță pentru a-l imobiliza și chiar au fost nevoiți să tragă cîteva focuri de avertisment”.

Martor: „Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut inițial că este de la o petardă, după care m-am îndreptat către geam și am văzut mai mulți polițiști în stradă, trăgeau către o persoană. Pe sensul de mers al incidentului s-a făcut liniște, mașinile au oprit. Putea fi oricine în stradă în momentul respectiv.”

Crina Eșanu, Purtător de cuvânt poliția Capitalei: „Autorul nu s-a conformat procedurilor impuse de polițiști și s-a îndreptat amenințător cu obiectele tăietoare-înțepătoare către aceștia, amenințându-i cu acte de violență și a încercat să îi lovească.”

Individul, care a mai fost în atenția polițiștilor pentru consum de droguri a fost imobilizat și dus la audieri. Tatăl lui, de 57 de ani a ajuns la spital cu mai multe leziuni la nivelul gâtului și capului, însă este în afara oricărui pericol. Ancheta va stabili dacă tânărul avea discernământ când și-a atacat tatăl.