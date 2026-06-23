Așa că elevii au fost liberi să trateze fiecare cerință, potrivit inspirației de moment, culturii generale și vocabularului dobândit în primii 9 ani de școală. Tema subiectelor de literatură a fost apropierea dintre om și natură.

Corespondent PROTV: „O bătrână doamnă, la fel ca acestea, care nu se pot hotărî între fructe și legume, a fost personajul principal al probei de română a Evaluării Naționale. Dintr-un text la prima vedere de aproape 700 de cuvinte, elevii au aflat istoria unei țestoase găsite de angajații unei redacții. A îngrijit-o un corector de ziar, împreună cu un stârc și un uliu păsărar.”

„Corectorul de ziar avea grijă de animale - o broască, un uliu și un sfârc.” (corect stârc), a scris, grăbit, un elev.

„Când a venit frigul, bărbatul a vrut să sufoce broasca cu o pernă roșie, dar ea a înviat!” (Broasca hibernase.)”, a scris un alt elev.

Deși, conform textului, broasca hibernase sub un culcuș comod. Iar stârcul a ajuns, într-o lucrare... stârv.

„Un omuleț a adus în redacție un stârv prins în gheață.” (corect stârc)

Să nu-i uităm pe absolvenții care au pus în răspunsuri o amprentă personală.

„Lui Vladimir îi plăceau animalele! Broaște, păsări, tot ce găsea.”

„Broscuța a refuzat să mănânce frunze și flori și a așteptat carne. Și eu la fel, dar nu crudă.”

„Descrierea casei lui Vladimir durează 12 rânduri. Apoi mai primește un păsăroi.” (corect uliu păsărar)

Un al doilea text descria plimbarea unei femei printre cocotieri în Papua Noua Guinee. Iată ce au înțeles unii candidați din aceste relatări neobișnuite.

„În primul text e vorba de un om care muncește, care iubește natura. În al doilea, e o femeie care se plimbă prin Papua, care nu-i place laptele de cocos și vrea să rupă arborii de cacao.”

„Femeia a zis că zeama de cocos are gust de salcie.” (corect sălciu)

Apoi, la subiectul de argumentație, absolvenții de gimnaziu au avut de explicat dacă darurile simple trebuie prețuite.

„Da, dar să fie și mai scumpe din când în când. De la bunicii mei, primesc mereu haine și pantofi, dar mi-a promis și un lanț de aur pe care să-l aleg eu.”

„Mamele prețuiesc mereu darurile simple, iar copiii darurile pe care le vor ei.”

„Uneori, un dar simplu poate fi foarte prețios! De exemplu, poți primi un covrag de ouă, din care ies mulți pui, care fac iar ouă. Și apoi ai foarte mulți pui!”

În final, candidații au avut de făcut și un rezumat între 100 și 150 de cuvinte pentru primul text la prima vedere. În loc să condenseze ideile, un viitor licean a legat câte o propoziție din fiecare paragraf și a scris triumfător la final: „Total 101 cuvinte!”