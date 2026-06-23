Suspecta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției prin care și-a asumat acuzațiile și pedeapsa: trei ani și o lună după gratii. Trebuie să restituie paguba uriașă de 8.500.000 de lei, împreună cu cei doi bărbați care au denunțat-o.

Femeia, acum în vârstă de 53 de ani, a recunoscut că între 2009 și 2024 a falsificat 176 de state de plată și 362 de borderouri trimise băncilor pentru virarea banilor. În anchetă, femeia care a demisionat din MAE după ce frauda a ieșit la iveală a explicat cum ar fi procedat.

„Eu treceam în programul de salarizare că persoanele respective, care erau în fapt în misiune, se aflau în concediu de odihnă, situație în care li se genera automat un venit salarial, la care se calculau contribuțiile sociale, pe care MAE le plătea din brutul lui, și astfel aceste contribuții erau echivalentul sumelor pe care le transferam în contul meu și în conturile lui B.N. și B.A.D.” se arată în Acordul de recunoaștere a vinovăției.

Aproape 8.500.000 de lei au fost apoi virați în conturile sale, dar și ale iubitului și fiului acestuia, care nu lucrau la Externe, erau militari de carieră. Cei doi, suspecți la rândul lor, au declarat că banii primiți de la contabilă, lună de lună, erau folosiți pentru investiții imobiliare și cheltuieli curente. Ceilalți funcționari care semnau actele nu știau că documentele erau falsificate, așa că ei nu vor răspunde penal.

Corespondent Știrile PRO TV: „Denunțată de fostul iubit și fiul acestuia, pe care i-a finanțat ilegal vreme de mai bine de 15 ani, fosta contabilă a MAE și-a asumat nu doar acuzațiile, ci și pedeapsa propusă de procurorii anticorupție: trei ani și o lună de închisoare cu executare, în regim de detenție. Acordul de recunoaștere a vinovăției va trebui însă validat de Tribunalul București.”

Fosta contabilă, care a refuzat să ofere un punct de vedere despre acordul încheiat cu DNA, a fost plasată sub control judiciar pe cauțiune de 500 de mii de lei. Procurorii DNA i-au pus sechestru pe o jumătate de teren de câteva sute de metri pătrați în Pitești și pe două construcții. În plus, i-au fost poprire sumele ce ar urma să îi intre în viitor în două conturi bancare. Ministerul de Externe va trebui să-și recupereze prejudiciul într-un proces separat.