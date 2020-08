Momentul în care pilotul de raliuri Alex Filip este lovit intenționat de un șofer în timp ce e pe bicicletă

Pilotul de raliuri Alex Filip a postat imagini din momentul accidentului pe care l-a suferit, marți, în Corbeanca, povestind spaima pe care a simțit-o atunci când un șofer l-a accidentat în mod intenționat în timp ce se afla pe bicicletă.

"Ieri am ieşit cu bicicleta la antrenamentul de seară și aveam în plan bucla mea clasică de 75km. Din păcate am parcurs doar vreo 5km pentru că șoferul unei mașini a decis la un moment dat să mă tot șicaneze, totul, pe scurt, terminându-se cu faptul c-a frânat brusc și a virat spre mine cu intenția clară de a mă lovi. Ceea ce s-a și întâmplat, mașina lui m-a proiectat într-o altă parcată și apoi alte câteva tumbe până într-un cap de pod. Episodul a avut loc aproape de casă, la mine-n comună Corbeanca", a scris Alex Filip, miercuri, pe pagina de Facebook.

Facebook.com

Alex Filip a fost transportat cu un echipaj SMURD la spitalul Elias, el fiind externat ulterior după efectuarea investigațiilor medicale.

Pilotul de raliu a reamintit, în postarea de miercuri, despre problema lipsei pistelor de biciclete si despre cum soferii si biciclistii trebuie sa respecte niste reguli simple pentru a circula fara incidente.

"Sigur, poate trece total neobservat, însă pericolul ne privește pe toti. Pentru unii șoferi, a fi biciclist e semn de inferioritate. Cum adică să opresc în spatele unuia și să-l depașesc abia atunci când am spațiu de 1.5m? Păi ce mă, vă credeți în Elveția? Dacă tot am văzut asfaltul de foarte aproape, profit de ocazie și zic:

- biciclistul este un participant la trafic precum oricare altul

- biciclistul are drepturi și obligații clare

- pentru ca Romania nu are piste pentru bicicliști, ne deplasăm pe șosele sau strazi

- obligația șoferului este să-i acorde biciclistului spațiu de siguranță de min 1.5m", a mai scris pilotul de raliuri.

Alex Filip: Am trecut prin clipe de spaimă

Joi, Alex Filip a revenit cu un mesaj pe Facebook în care mulțumește pentru mesajele primite susţinătorilor săi și postează imagini din momentul accidentului.

"Oameni buni, absolut impresionant numărul mare de mesaje, reacţii şi distribuiri ale postarii mele de ieri. Mă înclin! Nu cred să fie ceva care să mă mişte mai mult decât solidaritatea colectivă, mi-aţi dat multă putere. Am trecut prin clipe de spaimă şi atunci când am realizat că voi fi făcut terci între două maşini, dar şi când m-am ridicat de pe jos, iar cu ochiul drept nu mai vedeam nimic. Şi toate astea amplificate de responsabilitatea creşterii unui copil de aproape 10 ani", a scris pilotul pe pagina sa de Facebook.

El spune că va face demersuri pentru că şoferul care l-a accidentat să fie pedepsit.

"Mulţumesc fiecaruia-n parte pentru mesaje şi reacţii şi am să vă ţin la curent cu desfăşurarea anchetei şi a procesului. Nu, nu-l las! Un astfel de om poate accidenta pe oricine, fără să se gândească vreo secundă la consecinţe. Şi, din păcate, nu este singurul pe şoselele noastre...Nu cred că războindu-ne, şoferi cu biciclişti, pietoni cu şoferi sau şoferi cu motociclişti vom ajunge vreodată la un 'acord'. Ştiu şoferi responsabili (mulţi au parcurs cu mine cursul de defensive driving), văd motociclişti cu creier sub cască, aşa cum văd şi biciclişti care înţeleg să respecte regulile de circulaţie şi dacă dau la pedale, nu rezultă că au imunitate la Codul Rutier", a scris Alex Filip.