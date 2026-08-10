Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, la kilometrul 154, pe sensul de mers spre Capitală, în zona localităţii Feteşti, judeţul Ialomiţa, a avut loc un accident rutier.

În evenimentul rutier au fost implicate patru autovehicule, iar patru persoane au suferit leziuni şi primesc îngrijiri medicale la faţa locului.

”Două autovehicule sunt imobilizate pe a doua bandă, astfel că traficul rutier se desfăşoară îngreunat, pe banda nr. 1. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 16:00”, au anunţat poliţiştii.

În aceeași zonă s-a produs un alt accident, duminică, în care au fost implicate șase autoturisme. Circulația a fost restricționată aproximativ o oră.