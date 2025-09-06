Cătălin Predoiu, către seniorii din PNL: „România a mers prea mult pe un singur motor, consumul”

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a României, precizând că următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB.

El mai arată că România a mers prea mult pe un singur motor, consumul şi trebuie să repornim motorul clasic al producţiei, prin investiţii cu capital autohton, dar şi investiţii străine.

"Spun limpede aici ceea ce am spus şi în faţa seniorilor din PNL, ceea ce am discutat şi cu premierul: rămânem uniţi, trecem peste moţiunile de cenzură şi continuam si cu politici de dezvoltare a României. Următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB. Cum? Prin stimularea investiţiilor, a producţiei şi a locurilor de muncă”, spune Predoiu pe Facebook.

Vicepremierul arată că ”problema noastră nu e doar deficitul în sine, ci ponderea lui în PIB, de aceea trebuie sa acţionăm pe ambele planuri: corectăm deficitele (tăiem cheltuielile nejustificate) şi accelerăm economia (investiţii, producţie, noi proiecte economice)”.

”România a mers prea mult pe un singur motor: consumul. E important şi să îl menţinem, dar fără capacităţi de producţie suficiente şi fără bunuri sau servicii făcute aici, în ţară, balanţa comercială se dezechilibrează şi apar alte deficite. Trebuie să repornim motorul clasic al producţiei, prin investiţii cu capital autohton, dar şi investiţii străine”, subliniază liberalul.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, confirmat în fruntea PNL. Predoiu, Veștea, Ciucu și Pauliuc, noii prim-vicepreședinți ai formațiunii

Potrivit lui Cătălin Predoiu, ”această abordare are şi o dimensiune esenţială de securitate”.

”Vedem o repoziţionare globală, cu o atenţie crescută a SUA spre zona Asia–Pacific, ceea ce înseamnă ca Europa trebuie să-şi consolideze pilonul propriu de apărare, ceea ce implică un efort întins pe mai mulţi ani. În acest context, investiţiile directe americane în România înseamnă şi securitate: capital protejat, lanţuri de aprovizionare sigure, tehnologie. Prezenţa a cât mai multor investiţii directe la noi creează locuri de muncă, creşte PIB-ul şi întăreşte indirect siguranţa naţională. Cum mi-a spus recent un diplomat: „Investiţiile înseamnă securitate. Astăzi, aproape totul înseamnă securitate.”, spune Predoiu. El arată că, în calitate de viceprim-ministru cu atribuţii pe securitate naţională şi ordine publică, dincolo de agenda MAI, lucrează împreună cu premierul, colegii din Guvern şi Parlament la relansarea acestor politici, potrivit News.ro.

”PIB-ul creşte în mod real întru-un singur fel: stimulând motoarele economiei prin producţie, export, inovare, infrastructură. Asta vom face în continuare. România are energia, talentul şi resursele umane necesare! Datoria noastră este să le creăm condiţii de dezvoltare şi să le punem în mişcare, coerent şi predictibil. Pentru un viitor mai sigur!", mai afirmă Predoiu.

Șeful MAI, despre cazul criminalului din Mureș: A fost sprijinit să scape de urmărire, chiar şi de victimă
Stiri actuale
Șeful MAI, despre cazul criminalului din Mureș: A fost sprijinit să scape de urmărire, chiar şi de victimă

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, miercuri, că principala cauză pentru care suspectul în cazul crimei din Mureș nu a putut fi găsit de Poliţie înainte de comiterea faptei, a fost că a primit sprijin chiar din partea victimei.

Ilie Bolojan, confirmat în fruntea PNL. Predoiu, Veștea, Ciucu și Pauliuc, noii prim-vicepreședinți ai formațiunii
Stiri Politice
Ilie Bolojan, confirmat în fruntea PNL. Predoiu, Veștea, Ciucu și Pauliuc, noii prim-vicepreședinți ai formațiunii

Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL, cursă în care a candidat singur, cu 976 voturi. Noii prim-vicepreședinți ai formațiunii sunt: Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu: „Încasez o singură indemnizaţie lunară, aferentă funcţiei de ministru al Afacerilor Interne”
Stiri Politice
Cătălin Predoiu: „Încasez o singură indemnizaţie lunară, aferentă funcţiei de ministru al Afacerilor Interne”

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne și prim-vicepreședinte PNL, a declarat că încasează o singură indemnizație, cea de ministru, fără remunerații pentru funcțiile de vicepremier, premier interimar sau senator.

Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”
Stiri externe
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”

Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.

Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
Stiri actuale
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.

Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei
Stiri actuale
Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei

Un incident șocant a avut loc joi seara, 4 septembrie, într-o stație de carburant din Făget, județul Timiș. Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate a incendiat o pompă de combustibil și a atacat cu flacără un angajat.

