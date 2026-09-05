Delegaţia din Sfântul Munte Athos, alcătuită din cinci monahi, va sosi sâmbătă, în jurul orei 15:00, la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă", racla urmând a fi dusă ulterior la lăcaşul de cult din centrul Capitalei, informează Agenţia Basilica a Patriarhiei Române, potrivit Agerpres.

Anunţul a fost făcut de părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii "Sf. Gheorghe"-Nou, pe pagina personală de Facebook, el precizând că aducerea moaştelor Sfintei Ana de la Mănăstirea Cutlumuş este dedicată cinstirii Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ocrotitorii şi ctitorii lăcaşului de cult.

"Un eveniment istoric şi duhovnicesc de mare importanţă, la care suntem chemaţi să participăm cu toţii, ca un dar de suflet", a transmis preotul.

Potrivit paginii de Facebook a Bisericii "Sf. Gheorghe"-Nou, programul complet al manifestărilor este următorul:

Sâmbătă, 5 septembrie

18:00 - Întâmpinarea raclei cu moaştele Sfintei Ana şi a delegaţiei de la Mănăstirea Cutlumuş din Sfântul Munte Athos, în pridvorul Bisericii Voievodale "Sfântul Gheorghe-Nou", "Km. Zero" - Bucureşti; slujbă de mulţumire;

18:30 - Slujba Acatistului Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana;

19:00 - Slujba Vecerniei.

Duminică, 6 septembrie

8:30 - Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu;

9:00 - Slujba Utreniei;

10:00 - Sfânta Liturghie;

22:30 - Slujba de Priveghere (slujbă de noapte) dedicată aducerii cinstitelor moaşte ale Sfintei Ana în Biserica "Sfântul Gheorghe"-Nou din Bucureşti, urmată, la miezul nopţii, de săvârşirea Liturghiei.

Luni, 7 septembrie

10:00 - Slujba Acatistului Sfinţilor Martiri Brâncoveni;

18:00 - Slujba Acatistului Naşterii Maicii Domnului;

18:30 - Slujba Vecerniei dedicată Praznicului Naşterii Maicii Domnului.

Marţi, 8 septembrie

9:00 - Slujba Utreniei;

10:00 - Sfânta Liturghie dedicată Praznicului Împărătesc al Naşterii Maicii Domnului;

18:00 - Slujba de Priveghere dedicată Praznicului Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana.

Miercuri, 9 septembrie

8:30 - Acatistul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana;

9:00 - Sfânta Liturghie din ziua prăznuirii Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana;

17:00 - Taina Sfântului Maslu, săvârşită în sobor, cu rostirea rugăciunilor de binecuvântare şi dezlegare;

19:00 - Slujba Vecerniei.

Joi, 10 septembrie

9:00 - Slujba Utreniei;

10:00 - Sfânta Liturghie;

18:00 - Slujba Acatistului Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana;

22:00 - Plecarea delegaţiei de la Mănăstirea Cutlumuş, împreună cu moaştele Sfintei Ana, către Sfântul Munte Athos.

Biserica va fi deschisă pentru cinstirea sfintelor odoare zilnic, în perioada 5 - 10 septembrie, în intervalul orar 7:00 şi 22:00.

"Dacă după ora 22:00 vor mai fi credincioşi la rând pentru închinare, biserica va rămâne deschisă până când ultimul credincios aflat la rând va ajunge la racla cu moaştele Sfintei Ana", se mai arată în anunţul postat pe pagina de Facebook a Bisericii "Sfântul Gheorghe"-Nou.

Moaştele Sfintei Ana au fost aduse din Ţara Sfântă la Constantinopol în anul 710, fiind păstrate o perioadă în capitala Imperiului Bizantin. Tradiţia consemnează că împăratul Iustinian cel Mare a ridicat la Constantinopol o biserică închinată Sfintei Ana, iar ulterior împăratul Iustinian al II-lea a restaurat lăcaşul şi a aşezat acolo moaştele şi un veşmânt al sfintei.

În Sfântul Munte Athos sunt păstrate mai multe fragmente din moaştele Sfintei Ana. La Mănăstirea Cutlumuş se află întregul picior drept al sfintei, la Schitul "Sfânta Ana" este păstrată partea de jos a piciorului stâng şi la Mănăstirea Stavronikita se regăseşte o mână a Sfintei Ana.

Fragmente din moaştele sale se mai află la Patriarhiile Ierusalimului şi Antiohiei şi la Mănăstirea Kykkos din Cipru, precum şi în oraşul Bologna din Italia.

Sfânta Ana, mama Maicii Domnului şi bunica după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, este cinstită în mod deosebit de familiile care se roagă pentru dobândirea de copii şi pentru ocrotirea maternităţii.