Fragmente din aparatul de zbor s-au izbit de pământ și au luat foc la doar doi kilometri de o localitate din județul Tulcea.

Cu o zi înainte, într-o pădure din Iași, au fost descoperite, de asemenea, resturile unei drone.

Atacul s-a auzit puternic de pe partea românească. În mai multe zone, de-a lungul Dunării, localnicii au privit cu groază imaginile:

„Uite, uite. Antiaeriană! Acolo a luat foc ceva. A bubuit tare acolo." (...)

„Acuma cade!"

Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe drone, dincolo de Dunăre. La scurt timp, două avioane F16 au fost trimise să survoleze frontiera de sud-est.

Col. Daniel Nistor, purtător de cuv al MapN: „Au decolat la ora 00.16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației aeriene. La ora 00.44, o dronă deviată de apărarea antiaeriană ucraineană a pătruns în spațiul aerian național pe distanța de aproximativ 4 kilometri."

La ora 0 și 35 de minute a fost emis și un mesaj Ro-Alert către populație.

Sg. maj. Dan Năstase, purtător de cuvânt ISU Delta Tulcea: „Dispeceratul ISU Tulcea a fost anunțat de un bărbat, prin apel la numărul unic de urgență 112, despre faptul că, în apropiere de localitatea Parcheș, a observat o dronă care s-a prăbușit și a provocat un incendiu."

Pompierii au ajuns la scurt timp la locul impactului și au găsit resturi din aparatul de zbor.

Corespondent PROTV: „Drona a căzut la aproximativ doi kilometri de satul Parcheș. Bucățile sunt acolo, lângă dealul din spatele meu. Acum sunt lucrători de la Serviciul Român de Informații și de la Armată, care culeg fragmentele pentru a le duce la expertiză."

Localnici: „Cred că au fost cele mai mari bubuituri pe care le-am auzit până acum, de când a început războiul. De la zdruncinătură se deschideau ușile în casă."

„Putea să cadă și peste noi, peste sat."

A fost alertă și în județul Iași. Un bărbat a anunțat că a găsit o dronă, într-o pădure. Mai multe echipaje de la poliție, armată și SRI au venit să verifice zona.

Alexandru Gabriel Irimia, şeful SVSU Valea Seacă: „Spunea că aripile ar fi din polistiren. O dronă rătăcită de dimensiuni, destul de mărişoare, la vreo 2 metri. Nu au văzut numere pe dânsa.”

Neculai Miron, primar Valea Seacă: „Nu văd cum ar putea ajunge o dronă militară, doar civilă, eu mă gândesc la una de la APIA sau una care făcea măsurături. E ceva surprinzător.”

Ancheta a fost preluată de Parchetul Curții de Apel Iași care a anunțat doar că aparatul nu prezenta un pericol pentru siguranța publică.

Potrivit Ministerului Apărării, până luna aceasta, pe teritoriul României au fost identificate resturi de drone rusești în peste 40 de cazuri.