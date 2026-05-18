Câștigătoarea ''Vocea României'' 2023 a fost primită cu aplauze de cei veniți să o aștepte la aeroport.

În acest an, competiția a fost adjudecată de reprezentanta Bulgariei, a cărei piesă a fost produsă de un român.

În aplauzele fanilor şi a familiei, aşa s-a întors în ţara Alexandra Capitanescu, după ce a câștigat locul trei la Eurovision alături de trupa ei.

Alexandra Căpitănescu: „Suntem mândri de ce s-a întâmplat și mândri că momentul a ieșit bine și s-a votat. Locul 2 la public este lucru e o onoare adevărată și locul 3 pentru România este excelent. Toată delegația a fost lovită de o viroză. Eu fiind mare fan Eurovision a fost momentul în care m-am gândit: ‘De ce acum? De ce am avut ghinionul să pățesc asta? Ce fac cu vocea, că nu pot să mi-o folosesc la capacitate maximă.’ N-am vrut să alarmez pe nimeni din țară, nici măcar părinții mei n-au știut.”

Alexandra le-a mulţumit celor care au susţinut-o, imediat ce a aflat că a obținut locul trei la Eurovision. „Noi am făcut asta. Noi toţi am făcut asta!! Sunt recunoscătoare şi emoţionată pentru această noapte!” , a scris artistă pe pagina ei de Instagram.

Telespectatori din toată lumea i-au acordat Alexandrei Căpitănescu 232 de puncte, şi au urcat-o astfel pe podium.

Suplimentar, România a primit încă 64 de puncte de la jurați. În total, 292. Astfel am ajuns pe 3, după Bulgaria și Israel.

Piesa „Choke me” a electrizat publicul, care a cântat vers cu vers alături de formație.

Mulți români au fost însă dezamăgiţi de punctajul oferit de Moldova - numai 3 puncte din partea juriului de specialitate chiar dacă publicul a acordat maximum de 12 puncte. Prezentatoarea televiziunii de stat de la Chişinău s-a declarat șocată.

„Eu când am primit rezultatul şi am văzut România - 3 puncte, eu am avut o reacţie de şoc. Voi glumiţi? eu asta trebuie să prezint. cum să mă uit în faţa camerei şi să zic că românia are doar 3 puncte, când a avut o melodie aşa bună?!”, a spus ea într-o filmare pe TikTok.

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută în 2023, când, la 19 ani, a câștigat „Vocea României”. A făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă, care i-a transmis felicitări după performanţa de la Eurovision.

Piesa Bangaranga, cântată de Dara a fost în topul preferințelor. Unul dintre producătorii şi compozitorii melodiei este român şi a fost alături de delegaţia Bulgariei la Eurovision.