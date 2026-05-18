Maximele pleacă de la 13...14 grade în vestul României și ajung la 24...25 de grade în est și în sud-est.

Vremea în țară

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim soare și vreme bună, dar mai pe seară e posibil să vină o aversă-două pe litoral și în Delta Dunării. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile câștigă vreo 7 grade față de ziua trecută- ajung la valori potrivite pentru data din calendar.

Vremea se încălzește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Se vor atinge 25 de grade. O să fie soare în cea mai mare parte a zilei, însă după orele amiezii pot să apară câteva reprize de ploaie și aici.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi destul de însorită, cu temperaturi agreabile, care ajung pe la 24 grade. Spre seară apar ceva înnorări și câteva ploi de scurtă durată, iar asta se întâmplă în special în zonele de munte.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se răcorește față de ieri, când s-au înregistrat 26 de grade. Astăzi maximele nu mai trec de 22 de grade și o să avem atmosferă schimbătoare și ploi în unele zone. Vor fi și averse însoțite de fenomene electrice.

O să plouă și în ținuturile vestice, dar pe suprafețe restrânse. Acum este ceață în Crișana, iar până la ora 8 avem un Cod Galben de ceață în județul Bihor. Se arată și soarele, dar nu peste tot, și se răcește față de ziua trecută. Maximele nu reușesc să treacă de 17...18 grade.

Și în Transilvania se mai adună norii și apar câteva serii de averse pe parcursul zilei. Vântul devine mai insistent și o să sufle cu 40...45 Km/h, iar maximele, comparabile cu cele de ieri, ajung pe la 21...22 de grade.

În Oltenia ziua a început cu ceață pe la câmpie, dar atmosfera devine însorită mai târziu. Cresc și temperaturile, iar după cele 18 grade de ieri, astăzi se anunță 22...23 de grade. Vântul are intensificări trecătoare pe parcursul zilei, iar spre seară e posibil să plouă în zonele deluroase.

Și în ținuturile sudice este ceață acum dimineața. Apoi se anunță o zi foarte frumoasă, cu soare, vânt activ și temperaturi în creștere. În această regiune NU prea sunt semne de ploaie.

Vremea în București

Vremea se îndreaptă și în Capitală. Avem atmosferă însorită toată ziua și se încălzește simțitor. Se vor atinge 24 de grade, după ce ieri au fost DOAR 16 grade. Urmează o noapte liniștită cu foarte puțini nori și o minimă de 11 grade.

Vremea la munte

La munte, însă, o să plouă și astăzi, dar în masivele sudice și în cele estice, vedem și soarele printre nori. Vremea se răcește în Carpații Occidentali, iar în vestul Meridionalilor se intensifică vântul. La altitudini mari vor fi rafale de 80 Km/h.