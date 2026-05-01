„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouţe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp, călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte şi lipsa aerului condiţionat. I-am chemat la faţa locului pe furnizor, managerul de proiect şi coordonatorul contractului de achiziţie. Tipic româneşte, nu se înţeleg pe birocraţia tot de ei făcută şi agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanţie fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi «de mentenanţă»”, a notat Miruţă, pe pagina sa de Facebook.

Discuţii urgente la Ministerul Transporturilor

Potrivit acestuia, soluţia este aplicarea legii „exact cum scrie, nu cum vor să o citească”.

„Care-i soluţia? Puşi la aceeaşi masă şi aplicată legea: exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecinţelor. Când? Miercurea viitoare, la sediul Ministerului Transporturilor, unde am invitat producătorul din Polonia şi structurile responsabile din minister”, a afirmat el.

Critici privind lipsa firmelor româneşti

Totodată, şeful de la Transporturi a remarcat că niciun contract pentru producţia de material rulant nu a fost semnat cu firme româneşti.

„Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri şi câte firme româneşti au fost implicate în acest contract. Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producţie prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puţin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme româneşti implicate”, a adăugat Radu Miruţă.

La 30 ianuarie 2024, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a semnat cu producătorul polonez Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna (PESA) contractul de furnizare RUIC nr. 5/30.01.2024, care este inclus în proiectul privind achiziţia a 62 de rame electrice de scurt parcurs. Valoarea totală a proiectului depăşeşte 2,777 miliarde lei (echivalentul a 561,278 milioane de euro), finanţarea fiind asigurată prin Fondul pentru Modernizare (fonduri europene nerambursabile), iar cofinanţarea de la bugetul de stat, după cum urmează: valoarea asigurată din Fondul pentru Modernizare – 2,327 miliarde lei (470,247 milioane de euro); valoarea asigurată de beneficiar – 450,448 milioane de lei (91,031 milioane de euro), din care 438,189 milioane de lei TVA.

Contracte și livrări de trenuri electrice

Primul tren electric regional 655-5 (RE-R103), produs de constructorul polonez PESA, a ajuns pe 19 mai 2025 în România, acesta făcând parte din lotul celor 62 de trenuri destinate traficului regional şi suburban, contractate de ARF în luna ianuarie 2024.

La 15 mai 2025, ARF a anunţat că achiziţionează încă nouă rame electrice de lung parcurs de la PESA, care se adaugă unui număr de 20 de trenuri contractate la finele anului 2023.

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 14 mai 2025, a fost finalizată semnarea Actului Adiţional nr. 3 la Contractul de achiziţie a 20 de rame electrice interregionale (RE-IR), între Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în calitate de autoritate contractantă, şi Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna (Polonia) – PESA, în calitate de furnizor. Actul Adiţional prevede suplimentarea contractului încheiat de ARF cu PESA, la data de 19 decembrie 2023, cu încă 9 rame electrice de lung parcurs şi asigurarea perioadei de mentenanţă pentru acestea pe o perioadă de 15 ani de la livrarea fiecărei rame electrice, la care se adaugă serviciile de instruire a personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor şi utilizarea aplicaţiilor software, care sunt asigurate de către furnizor”, informează ARF.

Finanţarea celor 20 de rame electrice interregionale a fost asigurată prin Planul de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar cele 9 unităţi electrice multiple sunt finanţate prin Fondul pentru Modernizare (FM).

Valoarea totală a contractului pentru achiziţia a celor 29 de unităţi electrice multiple interregionale şi serviciile de mentenanţă aferente acestora pentru o perioadă de 15 ani se ridică la un cost total de peste 1,6 miliarde lei, cu termen de livrare a primei rame în luna septembrie a anului 2025 şi furnizarea pachetului complet de 29 de rame până la finalul anului 2027.