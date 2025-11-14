Mirosul persistent de gaz de la o sondă abandonată din 1908 a stârnit îngrijorare și mobilizare de urgență, la Câmpina

Autoritățile din Câmpina sunt în alertă din cauză că, de câteva zile, în oraș se simte miros de gaz.

Oamenii au cerut ajutor, iar verificările au scos la iveală că mirosul provine de la o fostă sondă, scoasă din uz, aflată chiar lângă un bloc.

Măsurătorile au arătat concentrații de gaz de până la 2,8%, nivel care nu reprezintă, deocamdată, un pericol semnificativ, spun specialiștii.

Comitetul local pentru situații de urgență a decis ca zona să fie împrejmuită și monitorizată permanent de un echipaj de pompieri.

Compania petrolieră care exploatează sondele din zonă urmează să închidă puțul. Sonda a fost săpată în 1908, iar din 1974 este abandonată, spun autoritățile locale.

