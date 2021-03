Ministrul Transporturilor spune că nu s-a ajuns la un acord cu sindicaliştii de la metrou

Vineri seară la ora 22 s-a reluat circulaţia metroului din Bucureşti, după ce câteva sute de salariaţi ai Metrorex au reuşit să arunce în haos capitala României pentru mai bine de 16 ore.

Încă din zori au încuiat staţiile, s-au blocat în subteran şi, în plin scenariu roşu, cu o rată a infectărilor în creştere, au forţat sute de mii de călători să se descurce pe cont propriu.

Din această cauză, oraşul s-a confruntat cu o criză fără precedent. Disperaţi, cei care trebuiau să ajungă de urgenţă la locurile de muncă s-au năpustit în celelalte mijloace de transport, mult prea puţine în faţa unui asemenea val.

Premierul și ministrul Transporturilor cataloghează cele întâmplate la metrou drept o acţiune ilegală. S-au depus şi două plângeri penale în acest caz.

În vreme ce oamenii ajunși la gurile de metrou aflau cu stupoare, la fața locului, că nu au cum să intre în subteran, pentru că e grevă spontană, sute de lucrători de la Metrorex ocupaseră șinele și peroanele și scandau împotriva conducerii companiei.

La scurt timp s-a declanșat haosul la suprafață. Grăbiți și fară prea multe soluții, cei mai mulți au căutat repede cea mai apropiată stație de autobuz. Călătorii care obișnuiau să ia metroul, adică în jur de 500.000 într-o zi obișnuită, au avut nevoie urgentă de o soluție, așa că au călătorit îngrămădiți unii în alții într-o capitala aflată n scenariul roșu din cauza îmbolnăvirilor tot mai dese.

Bărbat: „Cei care au fost mai hărnicuți înaintea mea și-au luat țeapă, m-au sunat că „vezi să o iei pe deasupra, că pe dedesubt degeaba plătim abonament''.”

Femeie: „Trebuia să ajung la recuperare.”

La Piața Unirii 1, locul unde a pornit această grevă, în lipsa metroului, bucureștenii au apelat la mijloacele de suprafață, însă în multe zone s-au dovedit a fi prea puține.

Iar șoferii au luat-o pe străduțe ca să scape de aglomerația de pe arterele principale, unde nici polițiștii de circulație nu puteau face mare lucru ca să elibereze intersecțiile.

Între timp, în subteran, protestararii cereau promisiuni ferme din partea conducerii Metrorex ca să degajeze liniile de metrou.

Dan Vasile, reprezentant protestatari: „Se fac disponibilizări de personal la toate secțiile de metrou, s-a solicitat reducerea salariilor cu 25%. În metrou este o lipsă totală de dialog social cu organele competente. Nu are legătură cu spațiile comerciale din metrou."

Premierul Florin Cîțu a catalogat protestul drept o acțiune ilegală, iar ministrul Transporturilor le-a cerut forțelor de ordine să intervină, pentru ca circulația metrourilor să fie reluată. Oficialul susține că nu a fost nimeni concediat, iar salariile nu au fost reduse. Spune însă că protestul a pornit după ce a trimis o somație de eliberare a spațiilor comerciale din subteran, pentru care sindicaliștii încasează chirie în mod ilegal, spune Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor: „Sigur că statul nu va ceda niciun milimetru în fața mafiei, că despre asta este vorba, despre o grupare care se comportă mafiot și atunci când interesele îi sunt atinse, recurge la șantaj. Liderul de cartel Ion Rădoi a decis că bucureștenii nu contează, a decis că singurul lucru care trebuie să conteze sunt banii firmei pe care o controlează și îi spun foarte clar: Rădoi, s-a terminat! Ceea ce ai făcut zeci de ani nu mai merge!"

În plus, ministrul a depus o plângere penală la DNA împotriva celor care au blocat metroul. Îi acuză de zădărnicirea combaterii bolilor, din moment ce călătorii au fost nevoiți să se înghesuie în autobuze și tramvaie, dar și de abuz în serviciu, șantaj și trafic de influență.

În replică, reprezentanții Sindicatului Liber din Metrou spun că nu au fost luați în seamă atunci când au vrut să discute despre problemele metroului și îi acuză pe ministrul Transporturilor și pe directorul Metrorex că au pus în pericol viețile călătorilor.

Poliția face deja verificări și a dat amenzi de 125.000 de lei protestatarilor pentru încălcarea regulilor de protecție sanitară.

La ora prânzului, la sediul Prefecturii, cu o dubă a Jandarmeriei, câțiva reprezentanți ai angajaților au ajuns la discuții cu prefectul și directorul Metrorex.

După patru ore de discuții, reprezentanții protestatarilor au anunțat că vor suspenda greva, iar că de sâmbătă va fi reluată circulația metroului. Între timp vor fi negocieri. Oficialii susțin că vorbim deja de fapte penale și că angajații ar fi trebuit să asigure 30% din activitate.

Drulă spune că nu s-a ajuns la un acord cu sindicaliştii de la metrou



Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a afirmat că nu s-a ajuns la un acord cu sindicaliştii de la Metrorex în urma discuţiilor de la Prefectura Bucureşti.

„Ceea ce au prezentat ca un rezultat al unor negocieri sunt, de fapt, cerinţele dumnealor. Nu există niciun fel de acord, dumnealor solicită să meargă totul aşa cum a fost până acum, adică cu acelaşi număr de personal şi aceleaşi salarii, lucru care este imposibil în contextul legii bugetului de stat care prevede că bugetul salarial pe 2021 nu poate fi mai mare decât cel pe 2020, or cu creşterea de 18%, matematic, nu se poate", a declarat ministrul.

El a explicat că ministerul a acceptat „continuarea unor discuţii, pentru că ăsta este un lucru normal, dialogul social, dialogul real".

Drulă a precizat că majorarea de salarii cu 18 procente a fost obţinută pentru angajaţii de la metrou în condiţiile în care Metrorex a avut pierderi de 120 de milioane de lei faţă de veniturile „dintr-un an normal".

El a afirmat că oricum în Metrorex sunt salarii „foarte mari”, arătând că un jurist, un traducător sau un consilier al directorului au venituri de 6.000-9.000 de lei net, iar veniturile depăşesc 10.000 de lei pentru cei cu poziţii de conducere.

„Salariile s-au dublat în ultimii cinci ani şi au fost an de an creşteri cu 20% și s-a ajuns la o situaţie nesustenabilă, în care veniturile nu acoperă decât într-o proporţie foarte mică această masă salarială (...) şi matematic nu se mai închide bugetul, e o companie cu pierderi. Or, pentru a nu ajunge într-o situaţie nefericită, o situaţie de insolvenţă, momentul în care nu mai poţi achita datoriile, noul management a procedat profesionist şi a avut o întâlnire cu sindicatele şi le-a spus aceste lucruri (...). Asta nu a fost miza acţiunii de astăzi, miza a fost determinată de o altă mare problemă a companiei Metrorex, respectiv aceste spaţii comerciale care sunt administrate de firma sindicatului de 20 de ani şi pentru care există nenumărate rapoarte ale Corpului de Control care spun că sunt ocupate ilegal”, a adăugat Drulă.