Ea a precizat că nu trebuie să existe cazuri în care un turist să facă plajă și sub el să se afle fose ilegale sau rezervoare de gaz ilegale, așa cum au fost găsite pe plaja din Năvodari. Buzoianu a mai declarat că a descoperit țevi care intră în mare și urmează să fie făcute verificări pentru a se stabili proveniența acestora.

Diana Buzoianu a făcut, vineri, o vizită pe plaja din Năvodari.

Ministrul Mediului: Românii merită plaje curate

„Românii merită o Românie curată, o Românie în care și plajele să fie curate și să fie civilizate. Cerem, practic, un lucru simplu, să fie respectată legislația. Dacă ne uităm în jurul nostru, veți vedea, poate pentru prima dată în mulți ani, cum arată plajele care nu mai au construcții ilegale pe ele. Foarte puțini români au mai văzut în ultimii zece ani plaje atât de curățate de construcțiile ilegale. Sigur că următorul pas este să avem inclusiv construcții legale aici. Pentru că ne dorim să existe o dezvoltare economică, ne dorim turism și următorul pas, cel care a început deja, de fapt, zilele acestea, licitațiile publice, care au început și care sunt în desfășurare, care vor veni la pachet inclusiv cu o dezvoltare economică corectă, cu respectarea legislației”, a afirmat ministrul Mediului.

Fose și rezervoare de gaz găsite îngropate ilegal

Diana Buzoianu a reamintit că pe plaja din Năvodari au fost găsite fose și un rezervor de gaz, îngropate ilegal.

„Pe aceste zone, în zilele acestea, au fost identificate fose ilegale, fose îngropate ilegal pentru terase care au fost ridicate ilegal, terase care au fost ignorate și care au rămas în această formă de ilegalitate ani de zile. Am avut și cazul unui rezervor de gaz identificat ilegal. Din fericire, în momentul de față, toate controalele care au fost făcute nu au scos la iveală și alte cazuri de rezervoare de gaz ilegale care să fie îngropate în plajele din România. Continuăm controalele”, a precizat Diana Buzoianu.

Ea s-a referit și la licitațiile organizate pentru închirierea suprafețelor de plajă de la Năvodari.

Record de operatori înscriși la licitațiile pentru plaje

„Pentru prima dată deschidem licitațiile la o serie întreagă de operatori care nu au putut să liciteze, în momentul de față, pentru plaje. Anul acesta, în sfârșit, vor putea să liciteze mai mulți operatori și am văzut deja rezultatul, faptul că avem deja un număr record de operatori, peste 300 de operatori pentru mai puțin de 60 de subsectoare din plajele din Năvodari. Urmează să fie realizate licitațiile și în perioada următoare pe restul de plaje”, a mai afirmat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a subliniat că este important ca turiștii care vin pe plajele din România să se simtă în siguranță.

„Câștigul real al cetățenilor va fi că vei putea să vii pe plajele din România și să găsești aceeași siguranță, să nu existe cazuri în care tu s-ar putea să faci plajă și sub tine să fie fose ilegale, să fie rezervoare de gaz ilegale, să poți să vii, să fii în siguranță și să poți să te bucuri de niște servicii minimale care trebuie să fie puse la dispoziție de către operatori. Am descoperit inclusiv astăzi, mergând pe teren, țevi care intrau în mare direct. Vor fi realizate controale astăzi cu privire la aceste aspecte, să vedem exact de unde provin acele țevi, ce se deversa în marea din România și, evident, să fie aplicate toate sancțiunile. Mesajul foarte clar pentru absolut toată lumea este că dorim o dezvoltare economică în zonă, dar o dorim cu respectarea legislației, pentru că asta înseamnă un respect pentru absolut toți cetățenii. Plajele din România nu trebuie să fie Vestul Sălbatic, plajele din România trebuie să fie civilizate și se poate face asta și vom reuși să facem acest lucru”, a mai afirmat Diana Buzoianu.