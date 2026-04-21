Termoenergetica a anunțat că a demarat manevrele tehnice pentru preluarea consumatorilor afectați de către CET Grozăvești.

ELCEN a transmis ulterior că CET Grozăvești funcționează în prezent în regim stabil, asigurând furnizarea agentului termic necesar pentru alimentarea consumatorilor din sistemul de termoficare al Capitalei.

„În acest moment, agentul termic este livrat la parametrii solicitați de operatorul de sistem, respectiv la o temperatură de 80°C, contribuind la menținerea continuității furnizării apei calde către consumatori. Dispeceratele ELCEN și Termoenergetica București asigură coordonarea permanentă a regimului de funcționare, în vederea echilibrării sistemului de termoficare și a menținerii continuității serviciului public", a precizat ELCEN într-un comunicat.

Compania monitorizează în permanență funcționarea instalațiilor și parametrii de livrare a agentului termic, în colaborare cu operatorul de distribuție. În prezent se desfășoară evaluarea instalațiilor afectate de incendiu și stabilirea măsurilor tehnice necesare.

Zonele afectate

Sunt afectate total Sectoarele 5 și 6, precum și parțial Sectoarele 1 și 2, în zonele: Bulevardul Banu Manta, Șoseaua Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Nicolae Caramfil, Calea Dorobanților, Șoseaua Ștefan cel Mare, Strada Mașina de Pâine, Bulevardul Lacul Tei.

CET Vest aparține ELCEN – Ministerului Energiei, iar instalațiile sunt vechi de peste 50 de ani.

Intervenția pompierilor

Incendiul a izbucnit luni seară la CET Vest din București, afectând trei transformatoare. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, fiind aduse cisterne pentru asigurarea apei. Marți dimineață, la fața locului mai acționau cinci autospeciale, pentru supraveghere și răcire.

Ministrul Energiei, care s-a deplasat la CET Vest, a precizat că instalațiile Transelectrica din care este alimentată zona de vest a Capitalei funcționează în parametri normali.