„Este o chestiune asociată evenimentelor, nu pur și simplu unei idei de conflict din Iran", a precizat Radu Miruță într-o conferință de presă, conform news.ro.

Potrivit ministrului, gradul de alertă la Deveselu funcționează pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă situația cea mai gravă. „Înainte de situația din Iran, dacă nu mă înșel, era 3. Având în vedere contextul, a crescut la 2", a explicat Miruță, subliniind că aceste modificări sunt în „coroborare cu ce se întâmplă de-a lungul evenimentelor" și afectează toate bazele militare de pe teritoriul național.

„Niciun indicator de pericol suplimentar"

Ministrul a negat existența unor amenințări concrete la adresa României sau a cetățenilor săi. „Nu există niciun indicator care să ne ducă cu gândul că ar exista un pericol suplimentar", a declarat Miruță, referitor la ridicarea nivelului de alertă la „BRAVO" în unele baze militare.

Contextul declarațiilor îl reprezintă conflictul declanșat pe 28 februarie, când SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului, fiind ucis liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.