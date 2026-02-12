Polițiștii din Comănești au fost alertați de două bătrâne din oraș că au fost înșelate de către o femeie. Prima victimă are 83 de ani și a vrut să cumpere pește pentru o pomenire.

Când vânzătoarea a plecat, a realizat că a fost păcălită. Cantitatea era mult mai mică, iar în loc de șalău și crap proaspăt au găsit în pungă scrumbie congelată.

Victimă: „A venit o persoană la ușă, mi-a vorbit foarte frumos că are de vânzare pește, crap cu icre de Dunăre și șalău tot de Dunăre. M-a păgubit de o sumă destul de mare pentru aproximativ 15 kilograme de pește, suma de 850 de lei. Când am desfăcut, am văzut că era pește congelat, scrumbie și cod negru.”

Femeia și-a dat seama că a fost înșelată abia după ce vânzătoarea a plecat și a apelat la ajutorul unei vecine.

Aceasta a sunat la 112, iar polițiștii au intrat pe fir și au descoperit încă o victimă, o femeie în vârstă de 71 de ani, care a plătit 1.500 de lei pentru pește și carne de pui.

Vecină: „Sunt revoltată de ceea ce s-a întâmplat la mine pe scară. Vecina mea, o persoană în vârstă, vulnerabilă și cu probleme de sănătate, a fost păgubită de o sumă mare de bani, contravaloarea unor produse care nu costau atât și nu prezentau calitatea oferită.”

În numai două ore, polițiștii din Comănești au reușit să dea de urma mai multor suspecți. Femeia care a fost reținută pentru 24 de ore avea într-o sacoșă mai multe produse pe care încerca să le vândă. În mașina cu care venise de la Galați și în care se aflau doi bărbați au mai fost găsite 90 de kilograme de pește și 45 de kilograme de carne de pui.

Cătălina Crețu, IPJ Bacău: „În mai puțin de două ore de la momentul sesizării și în urma investigațiilor efectuate de polițiștii din Comănești a fost depistată, într-o scară de bloc, o femeie de 47 de ani care avea asupra sa o sacoșă ce conținea 18 kilograme de pește și 7 kilograme de carne de pui. Aceasta a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.”

Specialiștii atrag atenția că este periculos să cumpărăm carne sau pește din surse care nu sunt controlate. Ținut la temperaturi nepotrivite, peștele se poate altera în numai câteva ore după recoltare.

Reporter: „Care sunt riscurile unui pește care nu a fost transportat în condiții sanitare?”

Lucian Ciocan, vânzător de pește: „Poate să fie alterat, e foarte simplu. El, de la partea de unde este încărcat și până la partea unde este descărcat, se poate altera și nu se mai poate consuma.”

Reporter: „În cât timp se poate strica un pește proaspăt?”

Lucian Ciocan, vânzător de pește: „În funcție de vreme, se poate strica și în câteva ore.”

Polițiștii au demarat o anchetă pentru înșelăciune și iau în calcul ca numărul victimelor să crească odată ce investigația înaintează.