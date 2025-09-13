Ministra Mediului: „Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare. Este vorba de Florin Ghiţă”

13-09-2025 | 10:39
diana buzoianu
Facebook/ Diana Buzoianu

Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar de transparenţă şi reorganizare, şi anume Florin Ghiţă.

autor
Ioana Andreescu

Florin Ghiţă a fost şef de serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, SGA Ilfov-Bucureşti, a anunţat, sâmbătă dimineaţa, ministra Mediului, Diana Buzoianu.

„Am decis să dăm o Direcţie nouă la Apele Române. Vom avea un director interimar pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat foarte clar de transparenţă, care are un mandat foarte clar de reorganizare. Este vorba de domnul Florin Ghiţă, care a fost din 2014 până în 2023 şef de Serviciu în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea SGA Ilfov-Bucureşti. Deci un om care a lucrat în teren, un om care va putea să construiască din nou legătura între ANAR, ABA-uri (Administraţie Bazinală de Apă n.r) şi SGA-uri (Sistem de Gospodărire a Apelor n.r). Un om care din 2023 are calitatea de inginer şef al aceleiaşi Administraţii din Bucureşti-Ilfov", a declarat Diana Buzoianu într-o conferinţă de presă.

Potrivit acesteia, Florin Ghiţă a scris articole, publicaţii de specialitate în acest domeniu, şi urmează să îşi consolideze o echipă cu mandatul de transparentizare a instituţiei şi de reorganizare a acesteia.

„Noi ne dorim ca povestea instituţiei Apele Române să fie o poveste care să dea speranţă că lucrurile se pot schimba, deşi au fost făcute foarte multe nereguli în ultimii ani în această instituţie. De undeva lucrurile trebuie să pornească, să fie îmbunătăţite, iar astăzi este momentul în care facem primul pas pentru reorganizarea şi eficientizarea şi reforma Apele Române, o reformă care, de altfel, am spus că va fi o prioritate a Ministerului Mediului în perioada următoare.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci, motivând decizia prin faptul că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor.

„Am avut mai multe analize de-a lungul timpului pe care le-am adus inclusiv în spaţiul public, în atenţia publică, cu privire la fondurile europene care au fost ratate. Vorbim de peste 300 de milioane de euro care nu au mai fost folosite, bani care s-ar fi putut transforma în sute de kilometri de diguri, bani care s-ar fi putut transforma în baraje, în poldere, infrastructura absolut esenţială ca oamenii să fie în siguranţă.

Am văzut deja că în fiecare an avem inundaţii în urma cărora oamenii îşi pierd vieţile, comunităţi întregi sunt distruse, iar în acest context nu putem accepta faptul că au fost pierdute peste 300 de milioane de euro. Ştim cu toţii discuţia, inclusiv de la Praid, faptul că până în momentul de faţă nu există, practic, niciun fel de explicaţie de ce în planurile de management de risc inundarea Salinei Praid era considerată cu un risc moderat, asta în contextul în care deja de mai multe ori fuseseră inundaţii, una foarte mare, în 2023, în exact acelaşi an în care a fost ulterior modificat planul de risc la inundaţii, exact pe pentru zona respectivă", a explicat ministra Mediului în conferinţă.

Sursa: Agerpres

Etichete: apele romane, director, ministrul mediului, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 13-09-2025 10:39

