Ministerul Sănătăţii lucrează la o listă cu substanțele care pot ieşi fals pozitiv la testul antidrog

Pe această listă se vor regăsi atât medicamente eliberate cu reţete speciale, cât şi unele care pot fi cumpărate fără probleme, din farmacii. În alte ţări, de exemplu, exista praguri în cazul unor substanţe după care testele sunt calibrate.

Pe lista medicamentelor care pot duce la un test fals pozitiv sunt multe pe care şoferii le pot lua fără reţete pentru afecţiuni uşoare.

Este vorba de cele care mimează clasa metamfetaminelor, cum ar fi pseudoefedrine. Fie în combinație pentru medicamente pe bază de paracetamol cu pseudoefedrină sau ibuprofen cu pseudoefedrină pentru gripă și răceală sau de asemenea cele care sunt conținute în picăturile de nas. Ele nu pot diminua foarte mult capacitatea de a conduce, dar fiind din aceeași clasă, teoretic, pe un test pot ieși fals pozitive.

Pe de altă parte sunt medicamentele incluse în categoria tratamentelor contraindicate conducătorilor de vehicule.

Acestea au marcate pe cutie un triunghi echilateral cu laturile de culoare roşie care în centru are un semn de exclamare de culoare neagră.

Triunghiul este încadrat într-un pătrat de culoare albă. Laturile ar trebui să aibă anumite dimensiuni, astfel încât semnul să fie ușor vizibil. Însă nu toți producătorii respectă indicația legislativă.

Intră aici benzodiazepine sau opioide eliberate pe rețete verzi sau galbene, dar și analgezice care conțin doze mici de codeină și care se pot cumpăra fără prescripție. Consumate în doze mari sau în combinații pot afecta capacitatea de a conduce.



Beatrice Speteanu, farmacistă: ''Scade foarte mult viteza de reacţie, concentrarea, pot petrurba inclusiv percepția realității în anumite doze...depiunde și de paicenți și de cum metabolizează. La doze mai mari de codeină, cam de la 40-60 de mg pe zi pot apărea senzțiile de euforie, ca un consum de opioide..dar depinde de metabolizarea fiecărui, unele perosane pot avea aceste efecte la doze mai mici. La 2-3 comprimate pe zi pentru durere poate să existe în excreția salivară și a 2 a zi'.'

Problema este, spun specialiștii, că la noi aparatele care fac testarea rapidă nu sunt calibrate după praguri care să fie stabilite în laborator și care într-adevăr să afecteze capacitatea de a conduce.

În Germania sau Franța de exemplu, testele sunt calibrate de exemplu la consumul de codeină la un prag de 10 nanograme la mililitru.



Gabriel Gorun, medic primar INML: ''Am luat o pastilă pentru că am avut o durere de cap. Testul va fi pozitiv la o cantitate infinitezimală dintr-o substanță care are un potențial de a modifica comportamentul, dar doar la concentrații mult mai mari decât o singură administrare. Pe de altă parte, problema apare și la pacienții care urmează tratamente cronice. Testul de laborator a confirmat prezența unei substanțe și acești pacienți. Se vor trezi că sunt de fapt, niște infractori și tratați ca atare dosar penal și judecați pentru așa zisa incapacitatea de a șofa, care în realitate nu există''.

Ministerul Sănătății încă lucrează pentru a extinde lista medicamentelor care pot influența capacitatea de a conduce. Vor fi trecute pe aceasta sute de tratamente.

