Au fost înregistrate efecte în 21 localităţi din opt judeţe - Caraş Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaş şi Timiş, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 28 case, 23 curţi, 78 beciuri/subsoluri şi pentru degajarea a 25 copaci prăbuşiţi, fiind avariate 13 autoturisme, informează Biroul de presă al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Potrivit sursei citate, perioadele marcate de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ vor continua marţi, fiind emis un Cod Galben valabil pentru intervalul orar 12:00-21:00.

"Astfel, în zona de munte, sudul Banatului, vestul şi nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15-25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30-40 l/mp", arată sursa citată.